Путин повысил в званиях глав ФСИН и ФССП

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Путин присвоил спецзвания генералов внутренней службы РФ Аристову и Гостеву Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил специально звание генерала внутренне службы РФ директору ФССП Дмитрию Аристову. Кроме того, такого же звания удостоился глава ФСИН Аркадий Гостев. Информация об этом размещена в соответствующем указе.

«Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе ФСИН Гостеву и директору ФССП Аристову» — говорится в тексте указа.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил специально звание генерала внутренне службы РФ директору ФССП Дмитрию Аристову. Кроме того, такого же звания удостоился глава ФСИН Аркадий Гостев. Информация об этом размещена в соответствующем указе. «Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе ФСИН Гостеву и директору ФССП Аристову» — говорится в тексте указа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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