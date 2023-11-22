Путин повысил в званиях глав ФСИН и ФССП

22 ноября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Путин присвоил спецзвания генералов внутренней службы РФ Аристову и Гостеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присвоил специально звание генерала внутренне службы РФ директору ФССП Дмитрию Аристову. Кроме того, такого же звания удостоился глава ФСИН Аркадий Гостев. Информация об этом размещена в соответствующем указе. «Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе ФСИН Гостеву и директору ФССП Аристову» — говорится в тексте указа .

Президент РФ Владимир Путин присвоил специально звание генерала внутренне службы РФ директору ФССП Дмитрию Аристову. Кроме того, такого же звания удостоился глава ФСИН Аркадий Гостев. Информация об этом размещена в соответствующем указе. «Путин присвоил спецзвание генерала внутренней службы главе ФСИН Гостеву и директору ФССП Аристову» — говорится в тексте указа.