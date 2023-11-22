Российские военные сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Воздушные силы Украины лишились еще одного самолета
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушные силы Украины лишились еще одного самолета МиГ-29. Он был сбит российскими военными в районе Воздвиженки в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
«Средствами ПВО России в районе Воздвиженки (Донецкая Народная Республика) сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны РФ. Общие потери ВСУ на донецком направлении составили до 115 военных убитыми и ранеными.
Также были уничтожены 45 украинских беспилотников, в том числе в Марьинке (ДНР), Верхнекаменке и Меловатке (ЛНР), в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.
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