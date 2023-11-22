Российские военные сбили украинский МиГ-29 в ДНР

22 ноября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Воздушные силы Украины лишились еще одного самолета Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушные силы Украины лишились еще одного самолета МиГ-29. Он был сбит российскими военными в районе Воздвиженки в ДНР, сообщает Минобороны РФ. «Средствами ПВО России в районе Воздвиженки (Донецкая Народная Республика) сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны РФ. Общие потери ВСУ на донецком направлении составили до 115 военных убитыми и ранеными. Также были уничтожены 45 украинских беспилотников, в том числе в Марьинке (ДНР), Верхнекаменке и Меловатке (ЛНР), в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Воздушные силы Украины лишились еще одного самолета МиГ-29. Он был сбит российскими военными в районе Воздвиженки в ДНР, сообщает Минобороны РФ. «Средствами ПВО России в районе Воздвиженки (Донецкая Народная Республика) сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сводке Минобороны РФ. Общие потери ВСУ на донецком направлении составили до 115 военных убитыми и ранеными. Также были уничтожены 45 украинских беспилотников, в том числе в Марьинке (ДНР), Верхнекаменке и Меловатке (ЛНР), в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.