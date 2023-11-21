21 ноября 2023

Самым юным моржом в Тюмени стала пятилетняя девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Окунание в крещенскую купель на озере Шарташ. Екатеринбург , моржи, прорубь, зимнее плавание, купель, окунание
Маленькая моржиха закаляется с раннего возраста Фото:

Пятилетняя Виктория Киселева получила официальное посвящение в клуб моржей «Озеро Чемпионов», став самым юным любителем зимнего плаванья в Тюмени. Как сообщила URA.RU мама девочки Кристина Киселева, ребенок с детства приучен к купанию в холодной воде.

«Она с ранних лет повторяет за мной, в деревне в снег ныряла после бани, в холодном роднике вместе купались. В четыре года пробежала свой первый километр на „Стальном характере“, получила медаль. В пять лет бежала уже дистанцию в 4,2 километра. И сейчас получила медаль от клуба моржей как самая юная пловчиха в Тюмени», — рассказала URA.RU мама девочки Кристина Киселева.

Кроме плаванья и бега, мама и дочь катаются на лыжах. Сама Кристина Киселева закаляется с детства. Она уже не первый год удивляет тюменцев своими пробежками в легкой одежде даже в лютые морозы.

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Пятилетняя Виктория Киселева получила официальное посвящение в клуб моржей «Озеро Чемпионов», став самым юным любителем зимнего плаванья в Тюмени. Как сообщила URA.RU мама девочки Кристина Киселева, ребенок с детства приучен к купанию в холодной воде. «Она с ранних лет повторяет за мной, в деревне в снег ныряла после бани, в холодном роднике вместе купались. В четыре года пробежала свой первый километр на „Стальном характере“, получила медаль. В пять лет бежала уже дистанцию в 4,2 километра. И сейчас получила медаль от клуба моржей как самая юная пловчиха в Тюмени», — рассказала URA.RU мама девочки Кристина Киселева. Кроме плаванья и бега, мама и дочь катаются на лыжах. Сама Кристина Киселева закаляется с детства. Она уже не первый год удивляет тюменцев своими пробежками в легкой одежде даже в лютые морозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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