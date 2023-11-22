Ограничение движения на трассе М-5 в Челябинской области продлили до 22:00

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Движение грузовиков, автобусов и такси ограничили из-за непогоды Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ограничение движения для большегрузов, такси и автобусов из-за непогоды продлили. Ранее оно действовало до 18:00, теперь продлено до 22:00 часов 22 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Ввести временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также тяжеловесного транспорта на участках трассы М-5 „Урал“. Речь идет об отрезках трассы от Челябинска до границы с Башкирией и отрезка от Челябинска до Екатеринбурга», — сообщили URA.RU в Упрдоре «Южный Урал».

Причина ограничения движения — мокрый снег, дождь, низкая температура воздуха, сильный ветер, гололед. Ориентировочное время окончания ограничений — 22 часа 22 ноября, однако они могут быть продлены в случае сохранения неблагоприятных погодных условий. Водителей просят проявить особую внимательность и по возможности отложить дальние поездки.

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ограничение движения для большегрузов, такси и автобусов из-за непогоды продлили. Ранее оно действовало до 18:00, теперь продлено до 22:00 часов 22 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Ввести временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также тяжеловесного транспорта на участках трассы М-5 „Урал“. Речь идет об отрезках трассы от Челябинска до границы с Башкирией и отрезка от Челябинска до Екатеринбурга», — сообщили URA.RU в Упрдоре «Южный Урал». Причина ограничения движения — мокрый снег, дождь, низкая температура воздуха, сильный ветер, гололед. Ориентировочное время окончания ограничений — 22 часа 22 ноября, однако они могут быть продлены в случае сохранения неблагоприятных погодных условий. Водителей просят проявить особую внимательность и по возможности отложить дальние поездки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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