Ограничение движения на трассе М-5 в Челябинской области продлили до 22:00

22 ноября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Движение грузовиков, автобусов и такси ограничили из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ограничение движения для большегрузов, такси и автобусов из-за непогоды продлили. Ранее оно действовало до 18:00, теперь продлено до 22:00 часов 22 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Ввести временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также тяжеловесного транспорта на участках трассы М-5 „Урал“. Речь идет об отрезках трассы от Челябинска до границы с Башкирией и отрезка от Челябинска до Екатеринбурга», — сообщили URA.RU в Упрдоре «Южный Урал». Причина ограничения движения — мокрый снег, дождь, низкая температура воздуха, сильный ветер, гололед. Ориентировочное время окончания ограничений — 22 часа 22 ноября, однако они могут быть продлены в случае сохранения неблагоприятных погодных условий. Водителей просят проявить особую внимательность и по возможности отложить дальние поездки.

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ограничение движения для большегрузов, такси и автобусов из-за непогоды продлили. Ранее оно действовало до 18:00, теперь продлено до 22:00 часов 22 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Ввести временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также тяжеловесного транспорта на участках трассы М-5 „Урал“. Речь идет об отрезках трассы от Челябинска до границы с Башкирией и отрезка от Челябинска до Екатеринбурга», — сообщили URA.RU в Упрдоре «Южный Урал». Причина ограничения движения — мокрый снег, дождь, низкая температура воздуха, сильный ветер, гололед. Ориентировочное время окончания ограничений — 22 часа 22 ноября, однако они могут быть продлены в случае сохранения неблагоприятных погодных условий. Водителей просят проявить особую внимательность и по возможности отложить дальние поездки.