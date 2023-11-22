Военный обозреватель рассказал об опасности бомб, которые обещали Украине

США планируют передать Украине высокоточные бомбы GLSDB, которые созданы для бомбардировки городов. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов.
В новый пакет помощи Украине будет входить всего один HIMARS (американская реактивная система залпового огня). По данным Forbs, они модифицировали его под снаряды большой дальности. Речь идет о планирующей бомбе GLSDB, которую модернизировали под удары с земли.
«Поступила информация, что Соединенные Штаты Америки хотят поставить Украине GLSDB (ground launch small diameter bombs). Они имеют GPS-головку самонаведения, то есть могут менять траекторию в процессе полета, Данный вид боеприпасов был предназначен для эффективного поражения прежде всего внутри городской застройки. То есть он может достигать целей, находящихся за преградой. В том числе он имеет возможность достаточно высокоэффективно использоваться как бетонобойное средство поражения», — сказал Роман Насонов.
Военный обозреватель Александр Артамонов отметил, что у Украины есть оружие для запуска GLSDB. «Они имеют дальность до 150-170 км. То есть теоретически от Херсона легко добивают до перешейка (Армянск). Производство — США, Boeing, совместно с шведской Saab Group. Поставки идут. Запускается с РСЗО из ТПК (транспортно-пусковой контейнер). Годятся и М270 (пусковая установка), и М142, M270 нередко монтируется на БМП Bradley (боевая машина пехоты). Таких машин у ВСУ 30-40 единиц», — отметил эксперт.
По его словам, защититься от данных бомб довольно трудно, но у России есть подходящие установки. «Неприятно, что GLSDB — оружие сверхточного боя, правда, оно ни разу не было испытано на практике. Масса боевой части до 100 кг и калибр серьезный — 227 мм. Изделие имеет предельно низкую ЭПР (эффективный поперечник рассеяния) и летит по сложной траектории, что затрудняет его перехват. С ним могут справиться наши ЗРК (зенитный ракетный комплекс) „Панцирь СМ“ и „Тор“», — заключил Артамонов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.