Задержанного ФСБ экс-директора челябинского оборонного завода отправили в СИЗО. Фото, видео

22 ноября 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Александр Нестеров проведет в СИЗО почти два месяца Фото: Анна Холмова © URA.RU Задержанного сотрудниками ФСБ в Москве бывшего гендиректора челябинского завода «Полет» Александра Нестерова 22 ноября отправили под арест. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, он пробудет в СИЗО до 10 января 2024 года. Во время заседания Нестеров сообщил, что с обвинениями не согласен. И преступление, которое вменяет ему следствие, не совершал. «Суд постановил избрать в отношении Нестерова меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок один месяц и 20 суток, то есть до 10 января 2024 года», — зачитал решение судья Александр Табаков. Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Нестерова еще 10 октября в Москве. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Преступление связывают с его деятельностью в «Полете». Вместе с Нестеровым в Санкт-Петербурге был задержан его тогдашний заместитель Андрей Белимов. Накануне их двоих доставили в Челябинск. По версии следствия, занимая руководящие должности на предприятии, они осуществили приемку и оплату невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Ущерб государству составил более 100 млн рублей. Александра Нестерова отправили в СИЗО Фото: Анна Холмова © URA.RU

Задержанного сотрудниками ФСБ в Москве бывшего гендиректора челябинского завода «Полет» Александра Нестерова 22 ноября отправили под арест. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, он пробудет в СИЗО до 10 января 2024 года. Во время заседания Нестеров сообщил, что с обвинениями не согласен. И преступление, которое вменяет ему следствие, не совершал. «Суд постановил избрать в отношении Нестерова меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок один месяц и 20 суток, то есть до 10 января 2024 года», — зачитал решение судья Александр Табаков. Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Нестерова еще 10 октября в Москве. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Преступление связывают с его деятельностью в «Полете». Вместе с Нестеровым в Санкт-Петербурге был задержан его тогдашний заместитель Андрей Белимов. Накануне их двоих доставили в Челябинск. По версии следствия, занимая руководящие должности на предприятии, они осуществили приемку и оплату невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Ущерб государству составил более 100 млн рублей.