Задержанного ФСБ экс-директора челябинского оборонного завода отправили в СИЗО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения экс-директору завода "Полет" в Челябинске Александру Нестерову, нестеров александр
Александр Нестеров проведет в СИЗО почти два месяца Фото:

Задержанного сотрудниками ФСБ в Москве бывшего гендиректора челябинского завода «Полет» Александра Нестерова 22 ноября отправили под арест. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, он пробудет в СИЗО до 10 января 2024 года.

Во время заседания Нестеров сообщил, что с обвинениями не согласен. И преступление, которое вменяет ему следствие, не совершал.

«Суд постановил избрать в отношении Нестерова меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок один месяц и 20 суток, то есть до 10 января 2024 года», — зачитал решение судья Александр Табаков.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Нестерова еще 10 октября в Москве. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Преступление связывают с его деятельностью в «Полете». Вместе с Нестеровым в Санкт-Петербурге был задержан его тогдашний заместитель Андрей Белимов. Накануне их двоих доставили в Челябинск. По версии следствия, занимая руководящие должности на предприятии, они осуществили приемку и оплату невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Ущерб государству составил более 100 млн рублей.

Избрание меры пресечения директору завода "Полет" в Челябинске Александру Нестерову
Александра Нестерова отправили в СИЗО
Фото:

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Задержанного сотрудниками ФСБ в Москве бывшего гендиректора челябинского завода «Полет» Александра Нестерова 22 ноября отправили под арест. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, он пробудет в СИЗО до 10 января 2024 года. Во время заседания Нестеров сообщил, что с обвинениями не согласен. И преступление, которое вменяет ему следствие, не совершал. «Суд постановил избрать в отношении Нестерова меру пресечения в виде содержания под стражей. На срок один месяц и 20 суток, то есть до 10 января 2024 года», — зачитал решение судья Александр Табаков. Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Нестерова еще 10 октября в Москве. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Преступление связывают с его деятельностью в «Полете». Вместе с Нестеровым в Санкт-Петербурге был задержан его тогдашний заместитель Андрей Белимов. Накануне их двоих доставили в Челябинск. По версии следствия, занимая руководящие должности на предприятии, они осуществили приемку и оплату невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Ущерб государству составил более 100 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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