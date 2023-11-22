На трассе под Тюменью произошло массовое ДТП

На трассе под Тюменью столкнулись три большегруза и легковой автомобиль

22 ноября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

На трассе Тюмень — Омск произошло крупное ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло массовое ДТП, участниками которого стали большегрузы МАЗ, ЗИЛ, Renault и легковой автомобиль Lada Vesta. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. «Массовое ДТП под Заводоуковском, на 128-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Здесь столкнулись МАЗ, ЗИЛ, Lada Vesta и фура Renault. Ранены четыре человека: водитель Renault и трое пассажиров Lada Vesta. В том числе, подростки 17-ти и 18-ти лет», — указано в сообщении областного управления ГИБДД. Там добавили, что из-за аварии движение по трассе Тюмень — Омск частично ограничено. Госавтоинспекция предупредила водителей о том, что к вечеру 22 ноября на федеральных трассах региона резко ухудшились погодные условия.

На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло массовое ДТП, участниками которого стали большегрузы МАЗ, ЗИЛ, Renault и легковой автомобиль Lada Vesta. Об этом сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции. «Массовое ДТП под Заводоуковском, на 128-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск. Здесь столкнулись МАЗ, ЗИЛ, Lada Vesta и фура Renault. Ранены четыре человека: водитель Renault и трое пассажиров Lada Vesta. В том числе, подростки 17-ти и 18-ти лет», — указано в сообщении областного управления ГИБДД. Там добавили, что из-за аварии движение по трассе Тюмень — Омск частично ограничено. Госавтоинспекция предупредила водителей о том, что к вечеру 22 ноября на федеральных трассах региона резко ухудшились погодные условия.