В Ульяновской области пассажирский поезд врезался в другой по дороге в Пермь

22 ноября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Столкнулись пассажирский и маневровый поезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» и маневровый поезд столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. Общее количество пассажиров составило 396 человека, из них 94 ребенка. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Столкновение поездов произошло в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск», — передает канал. Известно, что столкновение произошло в районе Куйбышевской железной дороги на 962 километре. В пассажирском поезде находилось 396 людей, среди них 94 ребенка. Погибших в результате столкновения нет. Поезда также не сошли с рельсов. URA.RU отправило запрос в пресс-службу РЖД за получением подробностей об инциденте. На момент публикации материала ответа не поступило.

Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» и маневровый поезд столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. Общее количество пассажиров составило 396 человека, из них 94 ребенка. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Столкновение поездов произошло в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск», — передает канал. Известно, что столкновение произошло в районе Куйбышевской железной дороги на 962 километре. В пассажирском поезде находилось 396 людей, среди них 94 ребенка. Погибших в результате столкновения нет. Поезда также не сошли с рельсов. URA.RU отправило запрос в пресс-службу РЖД за получением подробностей об инциденте. На момент публикации материала ответа не поступило.