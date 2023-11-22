В Ульяновской области пассажирский поезд врезался в другой по дороге в Пермь

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Столкнулись пассажирский и маневровый поезда Фото:

Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» и маневровый поезд столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. Общее количество пассажиров составило 396 человека, из них 94 ребенка. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Столкновение поездов произошло в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск», — передает канал. Известно, что столкновение произошло в районе Куйбышевской железной дороги на 962 километре. В пассажирском поезде находилось 396 людей, среди них 94 ребенка.

Погибших в результате столкновения нет. Поезда также не сошли с рельсов.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу РЖД за получением подробностей об инциденте. На момент публикации материала ответа не поступило.

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Пассажирский поезд «Адлер-Пермь» и маневровый поезд столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. Общее количество пассажиров составило 396 человека, из них 94 ребенка. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Столкновение поездов произошло в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск», — передает канал. Известно, что столкновение произошло в районе Куйбышевской железной дороги на 962 километре. В пассажирском поезде находилось 396 людей, среди них 94 ребенка. Погибших в результате столкновения нет. Поезда также не сошли с рельсов. URA.RU отправило запрос в пресс-службу РЖД за получением подробностей об инциденте. На момент публикации материала ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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