Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

22 ноября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин напомнил, что Украина отказалась от мирных переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине РФ никогда не была против мирных переговоров с киевским режимом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Россия никогда не говорила, что выступает против переговоров», — заявил Путин на онлайн-саммите G-20. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он напомнил, что Украина публично заявила о выходе из переговорного процесса и выпустила закон о запрете переговоров. Глава РФ назвал военные действия трагедией и призвал прекратить их.

РФ никогда не была против мирных переговоров с киевским режимом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Россия никогда не говорила, что выступает против переговоров», — заявил Путин на онлайн-саммите G-20. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он напомнил, что Украина публично заявила о выходе из переговорного процесса и выпустила закон о запрете переговоров. Глава РФ назвал военные действия трагедией и призвал прекратить их.