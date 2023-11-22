Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Владимир Путин напомнил, что Украина отказалась от мирных переговоров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
РФ никогда не была против мирных переговоров с киевским режимом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Россия никогда не говорила, что выступает против переговоров», — заявил Путин на онлайн-саммите G-20. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».
Он напомнил, что Украина публично заявила о выходе из переговорного процесса и выпустила закон о запрете переговоров. Глава РФ назвал военные действия трагедией и призвал прекратить их.
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