Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Владимир Путин напомнил, что Украина отказалась от мирных переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

РФ никогда не была против мирных переговоров с киевским режимом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Россия никогда не говорила, что выступает против переговоров», — заявил Путин на онлайн-саммите G-20. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Он напомнил, что Украина публично заявила о выходе из переговорного процесса и выпустила закон о запрете переговоров. Глава РФ назвал военные действия трагедией и призвал прекратить их.

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РФ никогда не была против мирных переговоров с киевским режимом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Россия никогда не говорила, что выступает против переговоров», — заявил Путин на онлайн-саммите G-20. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он напомнил, что Украина публично заявила о выходе из переговорного процесса и выпустила закон о запрете переговоров. Глава РФ назвал военные действия трагедией и призвал прекратить их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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