При столкновении поезда «Адлер-Пермь» пострадало 26 человек

22 ноября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Столкновение поездов произошло лоб в лоб Фото: Илья Московец © URA.RU При столкновении пассажирского поезда «Адлер-Пермь» с маневровым составом пострадали люди. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «26 человек пострадали при столкновении двух поездов в Ульяновской области», — говорится в сообщении. Авария произошла 22 ноября в Ульяновской области. Всего в поезде находилось 396 человек. Информации о сходе поезда с рельсов и о погибших нет.

При столкновении пассажирского поезда «Адлер-Пермь» с маневровым составом пострадали люди. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «26 человек пострадали при столкновении двух поездов в Ульяновской области», — говорится в сообщении. Авария произошла 22 ноября в Ульяновской области. Всего в поезде находилось 396 человек. Информации о сходе поезда с рельсов и о погибших нет.