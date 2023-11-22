При столкновении поезда «Адлер-Пермь» пострадало 26 человек

Столкновение поездов произошло лоб в лоб
При столкновении пассажирского поезда «Адлер-Пермь» с маневровым составом пострадали люди. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
«26 человек пострадали при столкновении двух поездов в Ульяновской области», — говорится в сообщении. Авария произошла 22 ноября в Ульяновской области. Всего в поезде находилось 396 человек.
Информации о сходе поезда с рельсов и о погибших нет.
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