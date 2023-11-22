При столкновении поезда «Адлер-Пермь» пострадало 26 человек

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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, ржд, вагон, поезд
Столкновение поездов произошло лоб в лоб Фото:

При столкновении пассажирского поезда «Адлер-Пермь» с маневровым составом пострадали люди. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

«26 человек пострадали при столкновении двух поездов в Ульяновской области», — говорится в сообщении. Авария произошла 22 ноября в Ульяновской области. Всего в поезде находилось 396 человек.

Информации о сходе поезда с рельсов и о погибших нет.

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При столкновении пассажирского поезда «Адлер-Пермь» с маневровым составом пострадали люди. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. «26 человек пострадали при столкновении двух поездов в Ульяновской области», — говорится в сообщении. Авария произошла 22 ноября в Ульяновской области. Всего в поезде находилось 396 человек. Информации о сходе поезда с рельсов и о погибших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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