В РЖД подтвердили десятки пострадавших в аварии поезда «Адлер — Пермь»

22 ноября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Авария произошла в Ульяновской области на станции Бряндино (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате столкновения пассажирского поезда «Адлер — Пермь» и маневрового локомотива пострадали 25 человек, в том числе один ребенок. Информацию официально подтвердили в Куйбышевской железной дороге. «По предварительным данным, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью, в том числе, один несовершеннолетний. Локомотивные бригады не пострадали», — говорится в тtelegram-канале КЖД. Авария произошла в Ульяновской области на станции Бряндино. Пассажирский поезд № 354 «Адлер — Пермь» был задержан на 1 час 21 минуту. Причины произошедшего устанавливаются.

В результате столкновения пассажирского поезда «Адлер — Пермь» и маневрового локомотива пострадали 25 человек, в том числе один ребенок. Информацию официально подтвердили в Куйбышевской железной дороге. «По предварительным данным, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью, в том числе, один несовершеннолетний. Локомотивные бригады не пострадали», — говорится в тtelegram-канале КЖД. Авария произошла в Ульяновской области на станции Бряндино. Пассажирский поезд № 354 «Адлер — Пермь» был задержан на 1 час 21 минуту. Причины произошедшего устанавливаются.