В РЖД подтвердили десятки пострадавших в аварии поезда «Адлер — Пермь»

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Навесной мост, Омский переулок 12. Курган , жд, поезд, работник жд, жд состав
Авария произошла в Ульяновской области на станции Бряндино (архивное фото) Фото:

В результате столкновения пассажирского поезда «Адлер — Пермь» и маневрового локомотива пострадали 25 человек, в том числе один ребенок. Информацию официально подтвердили в Куйбышевской железной дороге.

«По предварительным данным, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью, в том числе, один несовершеннолетний. Локомотивные бригады не пострадали», — говорится в тtelegram-канале КЖД.

Авария произошла в Ульяновской области на станции Бряндино. Пассажирский поезд № 354 «Адлер — Пермь» был задержан на 1 час 21 минуту. Причины произошедшего устанавливаются.

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В результате столкновения пассажирского поезда «Адлер — Пермь» и маневрового локомотива пострадали 25 человек, в том числе один ребенок. Информацию официально подтвердили в Куйбышевской железной дороге. «По предварительным данным, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью, в том числе, один несовершеннолетний. Локомотивные бригады не пострадали», — говорится в тtelegram-канале КЖД. Авария произошла в Ульяновской области на станции Бряндино. Пассажирский поезд № 354 «Адлер — Пермь» был задержан на 1 час 21 минуту. Причины произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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