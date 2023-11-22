В РЖД подтвердили десятки пострадавших в аварии поезда «Адлер — Пермь»

Авария произошла в Ульяновской области на станции Бряндино (архивное фото)
В результате столкновения пассажирского поезда «Адлер — Пермь» и маневрового локомотива пострадали 25 человек, в том числе один ребенок. Информацию официально подтвердили в Куйбышевской железной дороге.
«По предварительным данным, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью, в том числе, один несовершеннолетний. Локомотивные бригады не пострадали», — говорится в тtelegram-канале КЖД.
Авария произошла в Ульяновской области на станции Бряндино. Пассажирский поезд № 354 «Адлер — Пермь» был задержан на 1 час 21 минуту. Причины произошедшего устанавливаются.
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