Сотрудники свердловской ГИБДД пересядут на китайские кроссоверы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт улицы Куйбышева. Пермь, китайский автомобиль, haval, хавал
Чуть позже машины распределять по подразделениям ГИБДД Фото:

Свердловские госавтоинспекторы будут ездить на новых кроссовера Haval. В ближайшее время в автопарке ГИБДД обновят около 29 машин, пока же в Екатеринбург прибыло только 11. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Для свердловского гарнизона полиции прибыла часть партии новых служебных автомобилей, сделанных на базе кроссовера Haval. Эта поставка осуществляется в рамках госпрограммы „Безопасные и качественные дороги“», — рассказал Горелых. Чуть позже машины распределять по подразделениям ГИБДД.

Ранее в официальных документах проходила похожая информация. Согласно сайту госзакупок, Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России планирует купить 237 Lada Granta. На обновление автопарка силовики потратят 216 миллионов рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские госавтоинспекторы будут ездить на новых кроссовера Haval. В ближайшее время в автопарке ГИБДД обновят около 29 машин, пока же в Екатеринбург прибыло только 11. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Для свердловского гарнизона полиции прибыла часть партии новых служебных автомобилей, сделанных на базе кроссовера Haval. Эта поставка осуществляется в рамках госпрограммы „Безопасные и качественные дороги“», — рассказал Горелых. Чуть позже машины распределять по подразделениям ГИБДД. Ранее в официальных документах проходила похожая информация. Согласно сайту госзакупок, Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России планирует купить 237 Lada Granta. На обновление автопарка силовики потратят 216 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...