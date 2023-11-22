Сотрудники свердловской ГИБДД пересядут на китайские кроссоверы

22 ноября 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Чуть позже машины распределять по подразделениям ГИБДД Фото: Сергей Русанов © URA.RU Свердловские госавтоинспекторы будут ездить на новых кроссовера Haval. В ближайшее время в автопарке ГИБДД обновят около 29 машин, пока же в Екатеринбург прибыло только 11. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Для свердловского гарнизона полиции прибыла часть партии новых служебных автомобилей, сделанных на базе кроссовера Haval. Эта поставка осуществляется в рамках госпрограммы „Безопасные и качественные дороги“», — рассказал Горелых. Чуть позже машины распределять по подразделениям ГИБДД. Ранее в официальных документах проходила похожая информация. Согласно сайту госзакупок, Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России планирует купить 237 Lada Granta. На обновление автопарка силовики потратят 216 миллионов рублей.

Свердловские госавтоинспекторы будут ездить на новых кроссовера Haval. В ближайшее время в автопарке ГИБДД обновят около 29 машин, пока же в Екатеринбург прибыло только 11. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Для свердловского гарнизона полиции прибыла часть партии новых служебных автомобилей, сделанных на базе кроссовера Haval. Эта поставка осуществляется в рамках госпрограммы „Безопасные и качественные дороги“», — рассказал Горелых. Чуть позже машины распределять по подразделениям ГИБДД. Ранее в официальных документах проходила похожая информация. Согласно сайту госзакупок, Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России планирует купить 237 Lada Granta. На обновление автопарка силовики потратят 216 миллионов рублей.