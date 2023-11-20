Для свердловских полицейских закупят сотни легковых машин

Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России купит 237 легковых машин у АО «Лада-Сервис». На обновление автопарка силовики потратят 216 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.
Тендер был размещен еще в июле. Тогда в конкурсной документации отмечалось, что на обновление свердловского полицейского автопарка планируется потратить 194 млн рублей. Поставщиком новых Lada Granta 219040 стала компания «Лада-Сервис» (Тольятти). За продажу авто фирма получит 216 472 837 рублей.
В марте 2022 года свердловским полицейским запретили ездить на иномарках. Их пересадили на Lada Granta и Lada Vesta из-за невозможности обслуживать иномарки после введения антироссийских санкций. Однако официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых тогда информацию о введении запрета на использование иномарок назвал фейком. «Свердловские участковые уполномоченные работают на отечественных машинах. В их распоряжении имеются в зависимости от рельефа местности УАЗ Patriot, „Нива“, Lada Vesta и Lada Priora», — комментировал тогда полковник Горелых.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.