20 ноября 2023

Для свердловских полицейских закупят сотни легковых машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
На обновление полицейского автопарка будет потрачено свыше 200 млн рублей Фото:

Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России купит 237 легковых машин у АО «Лада-Сервис». На обновление автопарка силовики потратят 216 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Тендер был размещен еще в июле. Тогда в конкурсной документации отмечалось, что на обновление свердловского полицейского автопарка планируется потратить 194 млн рублей. Поставщиком новых Lada Granta 219040 стала компания «Лада-Сервис» (Тольятти). За продажу авто фирма получит 216 472 837 рублей.

В марте 2022 года свердловским полицейским запретили ездить на иномарках. Их пересадили на Lada Granta и Lada Vesta из-за невозможности обслуживать иномарки после введения антироссийских санкций. Однако официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых тогда информацию о введении запрета на использование иномарок назвал фейком. «Свердловские участковые уполномоченные работают на отечественных машинах. В их распоряжении имеются в зависимости от рельефа местности УАЗ Patriot, „Нива“, Lada Vesta и Lada Priora», — комментировал тогда полковник Горелых.

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Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России купит 237 легковых машин у АО «Лада-Сервис». На обновление автопарка силовики потратят 216 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок. Тендер был размещен еще в июле. Тогда в конкурсной документации отмечалось, что на обновление свердловского полицейского автопарка планируется потратить 194 млн рублей. Поставщиком новых Lada Granta 219040 стала компания «Лада-Сервис» (Тольятти). За продажу авто фирма получит 216 472 837 рублей. В марте 2022 года свердловским полицейским запретили ездить на иномарках. Их пересадили на Lada Granta и Lada Vesta из-за невозможности обслуживать иномарки после введения антироссийских санкций. Однако официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых тогда информацию о введении запрета на использование иномарок назвал фейком. «Свердловские участковые уполномоченные работают на отечественных машинах. В их распоряжении имеются в зависимости от рельефа местности УАЗ Patriot, „Нива“, Lada Vesta и Lada Priora», — комментировал тогда полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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