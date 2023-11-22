Авария произошла в час пик (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге недалеко от завода «СМАК» столкнулись два пассажирских автобуса — маршруты №57 (перевозчик ЕМУП «Гортранс») и №056 (ООО «Декар-Бас»). В результате двум людям понадобилась медицинская помощь, сообщает ГИБДД Свердловской области.

«На момент ДТП в автобусе №056 маршрута находилось 15 пассажиров, из них пострадали: 22-летняя и 18-летняя девушки, которые с места дорожной аварии с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. В автобусе маршрута №57 находилось 15 пассажиров, они не пострадали», — рассказали в пресс-службе.

Инспекторы установили, что общественный транспорт вели 52-летний и 30-летний мужчины. При одновременном перестроении водители не заметили друг друга и столкнулись. На месте ДТП проведена процедура освидетельствования водителей на состояние опьянения, оба трезвы.

«По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, в рамках которой будет осуществлен выезд в предприятия, по месту работы водителей. По результатам проверки сотрудниками полиции будет принято мотивированное процессуальное решение», — заявили в ГИБДД.

Ранее в Екатеринбурге грейдер столкнулся с пассажирским автобусом. В аварии пострадал один человек.