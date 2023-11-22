В ХМАО прилетит племянник Путина

Роман Путин собирается в Югре открыть отделение ВКПП
В ХМАО прилетит двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина — Роман Путин. Он собирается открыть региональное отделение Всероссийского комитета поддержки президента. Об этом URA.RU сообщила советница Романа Путина — Вера Павлова.
Региональное отделение планируется создать в Нижневартовске. Известно, что в Югре Роман Путин собирается пробыть два дня. «Представительства уже есть в 65 регионах страны. 24 ноября мы открываем отделение в Ханты-Мансийском округе», — заявила Павлова.
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