В ХМАО прилетит племянник Путина

22 ноября 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Роман Путин собирается в Югре открыть отделение ВКПП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО прилетит двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина — Роман Путин. Он собирается открыть региональное отделение Всероссийского комитета поддержки президента. Об этом URA.RU сообщила советница Романа Путина — Вера Павлова. Региональное отделение планируется создать в Нижневартовске. Известно, что в Югре Роман Путин собирается пробыть два дня. «Представительства уже есть в 65 регионах страны. 24 ноября мы открываем отделение в Ханты-Мансийском округе», — заявила Павлова.

В ХМАО прилетит двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина — Роман Путин. Он собирается открыть региональное отделение Всероссийского комитета поддержки президента. Об этом URA.RU сообщила советница Романа Путина — Вера Павлова. Региональное отделение планируется создать в Нижневартовске. Известно, что в Югре Роман Путин собирается пробыть два дня. «Представительства уже есть в 65 регионах страны. 24 ноября мы открываем отделение в Ханты-Мансийском округе», — заявила Павлова.