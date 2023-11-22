В ХМАО прилетит племянник Путина

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Роман Путин в Екатеринбурге, путин роман
Роман Путин собирается в Югре открыть отделение ВКПП Фото:

В ХМАО прилетит двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина — Роман Путин. Он собирается открыть региональное отделение Всероссийского комитета поддержки президента. Об этом URA.RU сообщила советница Романа Путина — Вера Павлова.

Региональное отделение планируется создать в Нижневартовске. Известно, что в Югре Роман Путин собирается пробыть два дня. «Представительства уже есть в 65 регионах страны. 24 ноября мы открываем отделение в Ханты-Мансийском округе», — заявила Павлова.

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В ХМАО прилетит двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина — Роман Путин. Он собирается открыть региональное отделение Всероссийского комитета поддержки президента. Об этом URA.RU сообщила советница Романа Путина — Вера Павлова. Региональное отделение планируется создать в Нижневартовске. Известно, что в Югре Роман Путин собирается пробыть два дня. «Представительства уже есть в 65 регионах страны. 24 ноября мы открываем отделение в Ханты-Мансийском округе», — заявила Павлова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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