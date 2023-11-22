В Екатеринбурге пять дней ищут пропавшего 43-летнего мужчину. Фото

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Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
Местонахождение мужчины неизвестно с 18 ноября Фото:

В Екатеринбурге ищут 43-летнего Артема Казанцева, который пропал 18 ноября. Об этом сообщает поисковый спасательный отряд «ЛизаАлерт» в официальной группе «ВКонтакте»

«Помогите найти человека! Пропал Казанцев Артем Викторович, 43 года. С 18 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении волонтеров. Отмечается, что мужчина может находиться в вашем районе.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную одежду.

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (965) 533-33-99.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Екатеринбурге ищут 43-летнего Артема Казанцева, который пропал 18 ноября. Об этом сообщает поисковый спасательный отряд «ЛизаАлерт» в официальной группе «ВКонтакте» «Помогите найти человека! Пропал Казанцев Артем Викторович, 43 года. С 18 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении волонтеров. Отмечается, что мужчина может находиться в вашем районе. Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную одежду. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (965) 533-33-99.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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