Местонахождение мужчины неизвестно с 18 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге ищут 43-летнего Артема Казанцева, который пропал 18 ноября. Об этом сообщает поисковый спасательный отряд «ЛизаАлерт» в официальной группе «ВКонтакте»

«Помогите найти человека! Пропал Казанцев Артем Викторович, 43 года. С 18 ноября 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении волонтеров. Отмечается, что мужчина может находиться в вашем районе.

Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную одежду.

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (965) 533-33-99.