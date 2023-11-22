Глава СК взялся за дело ребенка, в смерти которого обвиняют свердловских врачей

Бастрыкин держит на контроле расследование дела по факту смерти мальчика из Екатеринбурга Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти полуторагодовалого ребенка в Екатеринбурге. Родители опасаются, что виновные не будут наказаны, говорится в telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в Свердловской области. Родители малолетнего, умершего в медицинском учреждении Екатеринбурга, выражают обеспокоенность длительностью производства судебно-медицинской экспертизы, опасаясь, что виновные могут избежать наказания», — рассказали в СК.

Малышу стало плохо 2 июля, его положили в детскую больницу № 15. Там состояние ухудшилось, и врачи решили отправить его в 40-ю больницу. В одну из ночей он стал кусать себя от боли, и его срочно доставили в ДГБ № 9. Маму успокаивали, что состояние ребенка стабильное, однако мальчик в итоге умер. СК возбудил уголовное дело, чтобы выяснить, есть ли здесь вина медиков.