Глава СК взялся за дело ребенка, в смерти которого обвиняют свердловских врачей

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин держит на контроле расследование дела по факту смерти мальчика из Екатеринбурга Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти полуторагодовалого ребенка в Екатеринбурге. Родители опасаются, что виновные не будут наказаны, говорится в telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в Свердловской области. Родители малолетнего, умершего в медицинском учреждении Екатеринбурга, выражают обеспокоенность длительностью производства судебно-медицинской экспертизы, опасаясь, что виновные могут избежать наказания», — рассказали в СК.

Малышу стало плохо 2 июля, его положили в детскую больницу № 15. Там состояние ухудшилось, и врачи решили отправить его в 40-ю больницу. В одну из ночей он стал кусать себя от боли, и его срочно доставили в ДГБ № 9. Маму успокаивали, что состояние ребенка стабильное, однако мальчик в итоге умер. СК возбудил уголовное дело, чтобы выяснить, есть ли здесь вина медиков.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти полуторагодовалого ребенка в Екатеринбурге. Родители опасаются, что виновные не будут наказаны, говорится в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в Свердловской области. Родители малолетнего, умершего в медицинском учреждении Екатеринбурга, выражают обеспокоенность длительностью производства судебно-медицинской экспертизы, опасаясь, что виновные могут избежать наказания», — рассказали в СК. Малышу стало плохо 2 июля, его положили в детскую больницу № 15. Там состояние ухудшилось, и врачи решили отправить его в 40-ю больницу. В одну из ночей он стал кусать себя от боли, и его срочно доставили в ДГБ № 9. Маму успокаивали, что состояние ребенка стабильное, однако мальчик в итоге умер. СК возбудил уголовное дело, чтобы выяснить, есть ли здесь вина медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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