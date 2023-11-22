В Первоуральске женщина на авто сбила двух детей на пешеходном переходе. Фото

23 ноября 2023 в 01:37 Размер текста - 17 +

На одежде детей не было светоотражающих элементов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) женщина на иномарке сбила двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «По предварительным данным, женщина 1969 года рождения, управляя автомобилем „Хендай акцент“, двигаясь со стороны улицы 50 лет СССР в сторону улицы Крылова, не предоставила преимущество и допустила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве. В результате происшествия пострадали 8-летние мальчики. После осмотра медиков они были отпущены домой. Отмечается, что на одежде детей не было светоотражающих элементов. Водитель пояснила, что пешеходов она не заметила. На момент ДТП женщина была трезва. В отношении нее составлены административные материалы. Машиной управляла 54-летняя жительница Первоуральска со стажем вождения 22 года. За это время к административной ответственности она привлекалась 12 раз. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу Фото: Управление ГИБДД

В Первоуральске (Свердловская область) женщина на иномарке сбила двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «По предварительным данным, женщина 1969 года рождения, управляя автомобилем „Хендай акцент“, двигаясь со стороны улицы 50 лет СССР в сторону улицы Крылова, не предоставила преимущество и допустила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в ведомстве. В результате происшествия пострадали 8-летние мальчики. После осмотра медиков они были отпущены домой. Отмечается, что на одежде детей не было светоотражающих элементов. Водитель пояснила, что пешеходов она не заметила. На момент ДТП женщина была трезва. В отношении нее составлены административные материалы. Машиной управляла 54-летняя жительница Первоуральска со стажем вождения 22 года. За это время к административной ответственности она привлекалась 12 раз.