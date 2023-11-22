22 ноября 2023

Мишустин дал поручение внедрить ИИ в медицину России

© Служба новостей «URA.RU»
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Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил
Михаил Мишустин дал ряд поручений Минздраву и Минфину Фото:

Минздраву и Минфину поставлена задача внедрить искусственный интеллект (ИИ) в медицину России. Это следует из списка поручений, данных ведомствам премьер-министром Михаилом Мишустиным

«Для повышения уровня применения ИИ в сфере здравоохранения Минздраву и Минфину поручено предусмотреть финансирование с 2025 года внедрения решений на основе этой технологии» — передает «Коммерсант». Также до 15 февраля 2024 года должна быть разработана система управления реализацией мероприятий по внедрению ИИ в медицинской сфере.

В ноябре Росздравнадзор приостановил применение медицинской системы Botkin.AI с искусственным интеллектом. Она применялась для выявления злокачественных опухолей посредствам анализа медицинских снимков. Это решение было принято в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью человека, пишет RT. Например, ученые из США научили ИИ предсказывать пандемии.

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Минздраву и Минфину поставлена задача внедрить искусственный интеллект (ИИ) в медицину России. Это следует из списка поручений, данных ведомствам премьер-министром Михаилом Мишустиным «Для повышения уровня применения ИИ в сфере здравоохранения Минздраву и Минфину поручено предусмотреть финансирование с 2025 года внедрения решений на основе этой технологии» — передает «Коммерсант». Также до 15 февраля 2024 года должна быть разработана система управления реализацией мероприятий по внедрению ИИ в медицинской сфере. В ноябре Росздравнадзор приостановил применение медицинской системы Botkin.AI с искусственным интеллектом. Она применялась для выявления злокачественных опухолей посредствам анализа медицинских снимков. Это решение было принято в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью человека, пишет RT. Например, ученые из США научили ИИ предсказывать пандемии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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