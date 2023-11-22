Мишустин дал поручение внедрить ИИ в медицину России

23 ноября 2023 в 04:54 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин дал ряд поручений Минздраву и Минфину Фото: Георгий Бергал © URA.RU Минздраву и Минфину поставлена задача внедрить искусственный интеллект (ИИ) в медицину России. Это следует из списка поручений, данных ведомствам премьер-министром Михаилом Мишустиным «Для повышения уровня применения ИИ в сфере здравоохранения Минздраву и Минфину поручено предусмотреть финансирование с 2025 года внедрения решений на основе этой технологии» — передает « Коммерсант». Также до 15 февраля 2024 года должна быть разработана система управления реализацией мероприятий по внедрению ИИ в медицинской сфере. В ноябре Росздравнадзор приостановил применение медицинской системы Botkin.AI с искусственным интеллектом. Она применялась для выявления злокачественных опухолей посредствам анализа медицинских снимков. Это решение было принято в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью человека, пишет RT. Например, ученые из США научили ИИ предсказывать пандемии.

Минздраву и Минфину поставлена задача внедрить искусственный интеллект (ИИ) в медицину России. Это следует из списка поручений, данных ведомствам премьер-министром Михаилом Мишустиным «Для повышения уровня применения ИИ в сфере здравоохранения Минздраву и Минфину поручено предусмотреть финансирование с 2025 года внедрения решений на основе этой технологии» — передает «Коммерсант». Также до 15 февраля 2024 года должна быть разработана система управления реализацией мероприятий по внедрению ИИ в медицинской сфере. В ноябре Росздравнадзор приостановил применение медицинской системы Botkin.AI с искусственным интеллектом. Она применялась для выявления злокачественных опухолей посредствам анализа медицинских снимков. Это решение было принято в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью человека, пишет RT. Например, ученые из США научили ИИ предсказывать пандемии.