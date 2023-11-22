КНДР возобновит все военные меры, приостановленные по соглашению с Сеулом

КНДР отказалась от соглашений пятилетней давности
КНДР приняла решение немедленно возобновить военные меры, которые были приостановлены ранее по соглашению с Южной Кореей в 2018 году. Об этом сообщают корейские СМИ.
«Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по межкорейскому военному соглашению 2018 года», — передает
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