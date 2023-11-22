22 ноября 2023

КНДР возобновит все военные меры, приостановленные по соглашению с Сеулом

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Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
КНДР отказалась от соглашений пятилетней давности Фото:

КНДР приняла решение немедленно возобновить военные меры, которые были приостановлены ранее по соглашению с Южной Кореей в 2018 году. Об этом сообщают корейские СМИ.

«Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по межкорейскому военному соглашению 2018 года», — передает Yonhap. Данное решение было принято на фоне запуска Пхеньяна ракеты со спутником.

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КНДР приняла решение немедленно возобновить военные меры, которые были приостановлены ранее по соглашению с Южной Кореей в 2018 году. Об этом сообщают корейские СМИ. «Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по межкорейскому военному соглашению 2018 года», — передает Yonhap. Данное решение было принято на фоне запуска Пхеньяна ракеты со спутником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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