КНДР возобновит все военные меры, приостановленные по соглашению с Сеулом

23 ноября 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

КНДР отказалась от соглашений пятилетней давности Фото: Владимир Андреев © URA.RU КНДР приняла решение немедленно возобновить военные меры, которые были приостановлены ранее по соглашению с Южной Кореей в 2018 году. Об этом сообщают корейские СМИ. «Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по межкорейскому военному соглашению 2018 года», — передает Yonhap . Данное решение было принято на фоне запуска Пхеньяна ракеты со спутником.

КНДР приняла решение немедленно возобновить военные меры, которые были приостановлены ранее по соглашению с Южной Кореей в 2018 году. Об этом сообщают корейские СМИ. «Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по межкорейскому военному соглашению 2018 года», — передает Yonhap. Данное решение было принято на фоне запуска Пхеньяна ракеты со спутником.