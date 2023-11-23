Роскачество нашло в пельменях патогенные бактерии

В российских пельменях нашли бактерии листерии и сальмонеллы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Российская система качества (Роскачество) нашла патогенные бактерии листерии и сальмонеллы в пельменях нескольких марок — «Горячая штучка», «Вкусвилл», «Стародворье», «Мясной дворик» и Тураково. Об этом говорится в исследовании, которое провела организация.

«В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции „Вкусвилл“ обнаружены листерии, а в продукции „Горячая штучка“, „Мясной дворик“, „Сибирская коллекция“, „Рестория“ и „Тураково“ — сальмонеллы», — уточняется в документе, который имеется в распоряжении ТАСС. В некоторых видах пельменей также была обнаружена кишечная палочка.

Листерия и Сальмонеллы являются возбудителями различных заболеваний для человека. Бактерии могут затрагивать печень, мозг и желудок. Также они являются довольны устойчивы к внешней среде. Причиной, по которой бактерии могли попасть в пельмени, отмечают несоответствие санитарных условий на предприятиях.

Сальмонеллы не раз обнаруживали в российских продуктах. Ранее Роскачество проверяло куриный фарш и обнаружило там данную бактерию в начале августа. При этом массовой вспышки заболевания, в связи с этим, не произошло.