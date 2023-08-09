Врач-паразитолог Чернышова заявила о безопасности мяса с сальмонеллами

09 августа 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Мясо с бактериями в составе может быть безопасно, если люди не употребляют его сырым, заявляет Чернышева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ходе исследования куриного фарша, продающегося в России, Роскачество обнаружило в нем сальмонеллы и другие бактерии. В беседе с URA.RU врач-паразитолог, врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева уточнила, что массовой вспышки заболевания не произошло и не будет в связи с тем, что бактерии уничтожаются термической обработки. «На исследование берут сырой материал. После прожарки и варки в нем паразитов нет. Заражение часто происходит, когда мясо не прожаренное, не проваренное: вяленое или сырое, то есть при неправильной кулинарной обработке. С мясом люди осторожны. Во-первых, когда они покупают, то видят, какое оно: сыроватое, невзрачное. Во-вторых, понимают, что сырой фарш есть нельзя», — рассказала Чернышева. Врач-паразитолог отметила, что молочная продукция гораздо опаснее мясной. При ее употреблении риск заражения бактериями выше. «Например, не все кипятят молоко, а самое опасное — кисломолочные продукты. В таком случае возможна массовая вспышка заражения бактериями. Еще одним фактором заражения при употреблении молочной и кисломолочной продукции является жара», — объяснил эксперт. Проверку при исследовании куриного фарша прошли только две торговые марки из 18. Признаны высококачественными марки «Петелинка» и «Мясницкий ряд». Остальные фирмы и их продукция не прошли проверку. В них были выявлены бактерии группы кишечных палочек, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, а также обнаружены листерии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе исследования куриного фарша, продающегося в России, Роскачество обнаружило в нем сальмонеллы и другие бактерии. В беседе с URA.RU врач-паразитолог, врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева уточнила, что массовой вспышки заболевания не произошло и не будет в связи с тем, что бактерии уничтожаются термической обработки. «На исследование берут сырой материал. После прожарки и варки в нем паразитов нет. Заражение часто происходит, когда мясо не прожаренное, не проваренное: вяленое или сырое, то есть при неправильной кулинарной обработке. С мясом люди осторожны. Во-первых, когда они покупают, то видят, какое оно: сыроватое, невзрачное. Во-вторых, понимают, что сырой фарш есть нельзя», — рассказала Чернышева. Врач-паразитолог отметила, что молочная продукция гораздо опаснее мясной. При ее употреблении риск заражения бактериями выше. «Например, не все кипятят молоко, а самое опасное — кисломолочные продукты. В таком случае возможна массовая вспышка заражения бактериями. Еще одним фактором заражения при употреблении молочной и кисломолочной продукции является жара», — объяснил эксперт. Проверку при исследовании куриного фарша прошли только две торговые марки из 18. Признаны высококачественными марки «Петелинка» и «Мясницкий ряд». Остальные фирмы и их продукция не прошли проверку. В них были выявлены бактерии группы кишечных палочек, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, а также обнаружены листерии.