Молдавский политик, вывезший из России 500 млрд, обратился к Путину

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Ренато Усатый в период с 2013-14 года вывел 500 миллиардов из России
Ренато Усатый в период с 2013-14 года вывел 500 миллиардов из России Фото:

Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, незаконно выведший из России более 500 миллиардов рублей, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства. Об этом сообщило молдавское агентство Noi.md.

«Сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны [России]», — заявил Ренато Усатый, обращаясь к Владимиру Путину. Его слова передают авторы агентства. При этом Усатый уточнил, что благодарен за то, что ему в 2018 году выдали гражданство РФ. Свой отказ от российского паспорта он аргументировал текущей обстановкой на Украине.

МВД РФ объявило в розыск молдавского политика Усатого в 2020 году. Его обвиняют в том, что в период с 2013 по 2014 год он через молдавский банк Moldindconbank вывел более 500 миллиардов рублей. Сообщниками также называли других бизнесменов, имеющих российское и молдавское гражданство — Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона.

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Молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, незаконно выведший из России более 500 миллиардов рублей, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства. Об этом сообщило молдавское агентство Noi.md. «Сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны [России]», — заявил Ренато Усатый, обращаясь к Владимиру Путину. Его слова передают авторы агентства. При этом Усатый уточнил, что благодарен за то, что ему в 2018 году выдали гражданство РФ. Свой отказ от российского паспорта он аргументировал текущей обстановкой на Украине. МВД РФ объявило в розыск молдавского политика Усатого в 2020 году. Его обвиняют в том, что в период с 2013 по 2014 год он через молдавский банк Moldindconbank вывел более 500 миллиардов рублей. Сообщниками также называли других бизнесменов, имеющих российское и молдавское гражданство — Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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