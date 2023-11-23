Счетная палата: доля нефтегазовых доходов бюджета стала минимальной за 16 лет

23 ноября 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Нефтегазовые доходы в бюджет РФ достигли минимума с 2007 года, передает Счетная палата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Доля нефтегазовых доходов в России снизились на 15 процентных пунктов и составила 28,3% от всех поступлений. По итогу вклад со стороны нефтегазовых компаний в российский бюджет достиг минимума с 2007 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Счетной палатой РФ с января по сентябрь текущего года. «Вклад нефтегазовых доходов в совокупные поступления федерального бюджета стал минимальным по крайней мере с 2007 года. В последний раз сопоставимые значения наблюдались в 2020 году [во время пандемии коронавирусной инфекции]. Тогда за девять месяцев вклады составили 29%», — отмечается в докладе Счетной палаты. Государственные аудиторы объясняют, что такое падение нефтегазовых доходов в бюджет РФ связано со снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ. В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что дефицит бюджета России может составить примерно 1%. Он связал данный прогноз с неплохими ненефтегазовыми доходами. Что касается нефтегазовых доходов, министр отметил, что в РФ будут изменены принципы начисления налогов на нефтяные доходы.

Доля нефтегазовых доходов в России снизились на 15 процентных пунктов и составила 28,3% от всех поступлений. По итогу вклад со стороны нефтегазовых компаний в российский бюджет достиг минимума с 2007 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Счетной палатой РФ с января по сентябрь текущего года. «Вклад нефтегазовых доходов в совокупные поступления федерального бюджета стал минимальным по крайней мере с 2007 года. В последний раз сопоставимые значения наблюдались в 2020 году [во время пандемии коронавирусной инфекции]. Тогда за девять месяцев вклады составили 29%», — отмечается в докладе Счетной палаты. Государственные аудиторы объясняют, что такое падение нефтегазовых доходов в бюджет РФ связано со снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ. В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что дефицит бюджета России может составить примерно 1%. Он связал данный прогноз с неплохими ненефтегазовыми доходами. Что касается нефтегазовых доходов, министр отметил, что в РФ будут изменены принципы начисления налогов на нефтяные доходы.