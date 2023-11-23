Счетная палата: доля нефтегазовых доходов бюджета стала минимальной за 16 лет

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Нефтегазовые доходы в бюджет РФ достигли минимума с 2007 года, передает Счетная палата Фото:

Доля нефтегазовых доходов в России снизились на 15 процентных пунктов и составила 28,3% от всех поступлений. По итогу вклад со стороны нефтегазовых компаний в российский бюджет достиг минимума с 2007 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Счетной палатой РФ с января по сентябрь текущего года.

«Вклад нефтегазовых доходов в совокупные поступления федерального бюджета стал минимальным по крайней мере с 2007 года. В последний раз сопоставимые значения наблюдались в 2020 году [во время пандемии коронавирусной инфекции]. Тогда за девять месяцев вклады составили 29%», — отмечается в докладе Счетной палаты. Государственные аудиторы объясняют, что такое падение нефтегазовых доходов в бюджет РФ связано со снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ.

В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что дефицит бюджета России может составить примерно 1%. Он связал данный прогноз с неплохими ненефтегазовыми доходами. Что касается нефтегазовых доходов, министр отметил, что в РФ будут изменены принципы начисления налогов на нефтяные доходы.

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Доля нефтегазовых доходов в России снизились на 15 процентных пунктов и составила 28,3% от всех поступлений. По итогу вклад со стороны нефтегазовых компаний в российский бюджет достиг минимума с 2007 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Счетной палатой РФ с января по сентябрь текущего года. «Вклад нефтегазовых доходов в совокупные поступления федерального бюджета стал минимальным по крайней мере с 2007 года. В последний раз сопоставимые значения наблюдались в 2020 году [во время пандемии коронавирусной инфекции]. Тогда за девять месяцев вклады составили 29%», — отмечается в докладе Счетной палаты. Государственные аудиторы объясняют, что такое падение нефтегазовых доходов в бюджет РФ связано со снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ. В ноябре министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что дефицит бюджета России может составить примерно 1%. Он связал данный прогноз с неплохими ненефтегазовыми доходами. Что касается нефтегазовых доходов, министр отметил, что в РФ будут изменены принципы начисления налогов на нефтяные доходы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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