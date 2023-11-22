На молокозаводе ХМАО запустили линию по производству смесей для новорожденных

В проект по производству детских молочных смесей в ХМАО вложено 1, 5 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На базе бывшего молокозавода в поселке Алябьевский Советского района ХМАО начали производство смесей для новорожденных. Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что на предприятии запущена первая производственная линия.

«В тестовом режиме запущена производственная линия по изготовлению отечественных белковых компонентов смесей для новорожденных и детей до шести месяцев. На первом этапе реализации проект позволит заместить 10% внутреннего рынка, а после расширения производства и выхода на полную мощность, обеспечит 100% общероссийского рынка концентрата молочного белка и детских смесей», — указано в публикации.

Новое производство, открытое в Алябьевском, по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина носит статус комплексного научно-технического проекта. В него вложено вложено 1,5 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назвали даты запуска запуска мегапроекта свердловского молочного короля в Югре. Первую линию молокозавода в Советском районе планировали запустить в ноябре 2023 года.