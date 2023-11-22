22 ноября 2023

На молокозаводе ХМАО запустили линию по производству смесей для новорожденных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко зауралья, конвеер, тетра пак
В проект по производству детских молочных смесей в ХМАО вложено 1, 5 млрд рублей Фото:

На базе бывшего молокозавода в поселке Алябьевский Советского района ХМАО начали производство смесей для новорожденных. Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что на предприятии запущена первая производственная линия.

«В тестовом режиме запущена производственная линия по изготовлению отечественных белковых компонентов смесей для новорожденных и детей до шести месяцев. На первом этапе реализации проект позволит заместить 10% внутреннего рынка, а после расширения производства и выхода на полную мощность, обеспечит 100% общероссийского рынка концентрата молочного белка и детских смесей», — указано в публикации.

Новое производство, открытое в Алябьевском, по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина носит статус комплексного научно-технического проекта. В него вложено вложено 1,5 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назвали даты запуска запуска мегапроекта свердловского молочного короля в Югре. Первую линию молокозавода в Советском районе планировали запустить в ноябре 2023 года.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На базе бывшего молокозавода в поселке Алябьевский Советского района ХМАО начали производство смесей для новорожденных. Депутат думы ХМАО Андрей Осадчук на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что на предприятии запущена первая производственная линия. «В тестовом режиме запущена производственная линия по изготовлению отечественных белковых компонентов смесей для новорожденных и детей до шести месяцев. На первом этапе реализации проект позволит заместить 10% внутреннего рынка, а после расширения производства и выхода на полную мощность, обеспечит 100% общероссийского рынка концентрата молочного белка и детских смесей», — указано в публикации. Новое производство, открытое в Алябьевском, по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина носит статус комплексного научно-технического проекта. В него вложено вложено 1,5 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назвали даты запуска запуска мегапроекта свердловского молочного короля в Югре. Первую линию молокозавода в Советском районе планировали запустить в ноябре 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...