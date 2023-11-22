Тюменцев напугают ОМОНом

В Тюмени 24 ноября пройдут антитеррористические учения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Оперативный штаб в Тюменской области проведет командно-штабные учения на территории лагеря „Остров детства“ и в его окружении. Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений», — говорится в сообщении.
Известно, что в мероприятии примут участие сотрудники региональных управлений ФСБ, федеральной службы охраны, МВД, Росгвардии и МЧС. К ним присоединятся работники экстренных служб и правительства Тюменской области.
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