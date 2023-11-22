Тюменцев напугают ОМОНом

В Тюмени 24 ноября пройдут антитеррористические учения

23 ноября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

В учениях примут участие силы ФСБ, Росгвардии и МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 24 ноября пройдут антитеррористические учения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Оперативный штаб в Тюменской области проведет командно-штабные учения на территории лагеря „Остров детства“ и в его окружении. Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений», — говорится в сообщении. Известно, что в мероприятии примут участие сотрудники региональных управлений ФСБ, федеральной службы охраны, МВД, Росгвардии и МЧС. К ним присоединятся работники экстренных служб и правительства Тюменской области.

В Тюмени 24 ноября пройдут антитеррористические учения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Оперативный штаб в Тюменской области проведет командно-штабные учения на территории лагеря „Остров детства“ и в его окружении. Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений», — говорится в сообщении. Известно, что в мероприятии примут участие сотрудники региональных управлений ФСБ, федеральной службы охраны, МВД, Росгвардии и МЧС. К ним присоединятся работники экстренных служб и правительства Тюменской области.