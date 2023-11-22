22 ноября 2023

Тюменцев напугают ОМОНом

В Тюмени 24 ноября пройдут антитеррористические учения
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, полиция, несанкционированная акция, омон, несогласованная акция
В учениях примут участие силы ФСБ, Росгвардии и МЧС Фото:

В Тюмени 24 ноября пройдут антитеррористические учения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Оперативный штаб в Тюменской области проведет командно-штабные учения на территории лагеря „Остров детства“ и в его окружении. Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений», — говорится в сообщении.

Известно, что в мероприятии примут участие сотрудники региональных управлений ФСБ, федеральной службы охраны, МВД, Росгвардии и МЧС. К ним присоединятся работники экстренных служб и правительства Тюменской области.

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В Тюмени 24 ноября пройдут антитеррористические учения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Оперативный штаб в Тюменской области проведет командно-штабные учения на территории лагеря „Остров детства“ и в его окружении. Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений», — говорится в сообщении. Известно, что в мероприятии примут участие сотрудники региональных управлений ФСБ, федеральной службы охраны, МВД, Росгвардии и МЧС. К ним присоединятся работники экстренных служб и правительства Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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