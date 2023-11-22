Депутаты ЯНАО приняли бюджет на 2024—2026 годы

В ЯНАО принят бюджет региона на ближайшие три года

23 ноября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Депутаты ЯНАО утвердили бюджет региона Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутаты законодательного собрания ЯНАО утвердили бюджет региона на 2024—2026 годы. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания ЯНАО. «Ямальские депутаты сегодня, 23 ноября, большинством голосов поддержали бюджет 2024—2026 годов. Несмотря на жесткие внешние ограничения, по количественным и качественным показателям бюджет превосходит параметры прошлых лет», — говорится в сообщении. Большая часть окружной казны пойдет на социальные расходы, комплексное развитие и решение стратегических задач. Проект окружного бюджета сформирован с дефицитом, но несмотря на это бюджет сбалансирован. Ранее URA.RU сообщало о том, что в законодательном собрании ЯНАО рассмотрели проект закона об окружном бюджете на 2024—2026 годы. Планируется, что в 2024 году доходы окружного бюджета будут в объеме 342,6 миллиарда рублей, а расходы составят — 389,6 миллиарда рублей.

Депутаты законодательного собрания ЯНАО утвердили бюджет региона на 2024—2026 годы. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания ЯНАО. «Ямальские депутаты сегодня, 23 ноября, большинством голосов поддержали бюджет 2024—2026 годов. Несмотря на жесткие внешние ограничения, по количественным и качественным показателям бюджет превосходит параметры прошлых лет», — говорится в сообщении. Большая часть окружной казны пойдет на социальные расходы, комплексное развитие и решение стратегических задач. Проект окружного бюджета сформирован с дефицитом, но несмотря на это бюджет сбалансирован. Ранее URA.RU сообщало о том, что в законодательном собрании ЯНАО рассмотрели проект закона об окружном бюджете на 2024—2026 годы. Планируется, что в 2024 году доходы окружного бюджета будут в объеме 342,6 миллиарда рублей, а расходы составят — 389,6 миллиарда рублей.