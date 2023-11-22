22 ноября 2023

Пермский край опередил все регионы ПФО по ценам на топливо

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Цена на бензин АИ-95 выросла за три месяца на 1,8 рубля Фото:

В Пермском крае за прошедшую неделю средняя цена бензина выросла на 20 копеек. В результате средняя цена автомобильного топлива в регионе стала самой высокой среди регионов Приволжского федерального округа.

«Средняя цена по всем видам автомобильного топлива в Пермском крае сейчас составляет 54,88 рубля. Это выше, чем в других регионах Приволжского округа, где средняя цена 52,91 рубля», — сообщает «Текст» со ссылкой на Росстат.

Согласно данным, самая высокая цены в регионе у бензина АИ-98, который обеспечивает первенство края в округе. За три месяца цена на него выросла на 1,8 рубля за литр. Цены АИ-92 и АИ-95 оказались не самыми высокими в ПФО, за три месяца рост стоимости за литр на топливо составил 12 и 14 копеек, соответственно.

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В Пермском крае за прошедшую неделю средняя цена бензина выросла на 20 копеек. В результате средняя цена автомобильного топлива в регионе стала самой высокой среди регионов Приволжского федерального округа. «Средняя цена по всем видам автомобильного топлива в Пермском крае сейчас составляет 54,88 рубля. Это выше, чем в других регионах Приволжского округа, где средняя цена 52,91 рубля», — сообщает «Текст» со ссылкой на Росстат. Согласно данным, самая высокая цены в регионе у бензина АИ-98, который обеспечивает первенство края в округе. За три месяца цена на него выросла на 1,8 рубля за литр. Цены АИ-92 и АИ-95 оказались не самыми высокими в ПФО, за три месяца рост стоимости за литр на топливо составил 12 и 14 копеек, соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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