Пермский край опередил все регионы ПФО по ценам на топливо

23 ноября 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Цена на бензин АИ-95 выросла за три месяца на 1,8 рубля Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае за прошедшую неделю средняя цена бензина выросла на 20 копеек. В результате средняя цена автомобильного топлива в регионе стала самой высокой среди регионов Приволжского федерального округа. «Средняя цена по всем видам автомобильного топлива в Пермском крае сейчас составляет 54,88 рубля. Это выше, чем в других регионах Приволжского округа, где средняя цена 52,91 рубля», — сообщает «Текст» со ссылкой на Росстат. Согласно данным, самая высокая цены в регионе у бензина АИ-98, который обеспечивает первенство края в округе. За три месяца цена на него выросла на 1,8 рубля за литр. Цены АИ-92 и АИ-95 оказались не самыми высокими в ПФО, за три месяца рост стоимости за литр на топливо составил 12 и 14 копеек, соответственно.

В Пермском крае за прошедшую неделю средняя цена бензина выросла на 20 копеек. В результате средняя цена автомобильного топлива в регионе стала самой высокой среди регионов Приволжского федерального округа. «Средняя цена по всем видам автомобильного топлива в Пермском крае сейчас составляет 54,88 рубля. Это выше, чем в других регионах Приволжского округа, где средняя цена 52,91 рубля», — сообщает «Текст» со ссылкой на Росстат. Согласно данным, самая высокая цены в регионе у бензина АИ-98, который обеспечивает первенство края в округе. За три месяца цена на него выросла на 1,8 рубля за литр. Цены АИ-92 и АИ-95 оказались не самыми высокими в ПФО, за три месяца рост стоимости за литр на топливо составил 12 и 14 копеек, соответственно.