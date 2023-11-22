22 ноября 2023

В Екатеринбурге из-за гололеда большие очереди в травмпункт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с научным сотрудником центра Илизарова Сутягиным Ильей. Курган, центр илизарова курган, травма, травмпункт, перелом, врач, доктор, пациент
Екатеринбуржцы жалуются на очереди в травмпункте на Челюскинцев Фото:

В травмпункте на Челюскинцев 3/5 уже не первый день очереди из екатеринбуржцев, которые травмировались на улице из-за гололеда. Об этом корреспонденту рассказала читательница URA.RU.

«Люди занимают очередь с 6 утра, все ругаются чуть до драки не доходит. И такая ситуация каждый день. Почему нельзя сделать электронные талоны по времени», — рассказала читательница URA.RU. Также она уточнила, что по разговорам в очереди многие получили травмы из-за падения на гололеде.

С самого утра Екатеринбург стоит в пробках из-за сильного снегопада. Горожане не могут дождаться общественный транспорт.

Фото:

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В травмпункте на Челюскинцев 3/5 уже не первый день очереди из екатеринбуржцев, которые травмировались на улице из-за гололеда. Об этом корреспонденту рассказала читательница URA.RU. «Люди занимают очередь с 6 утра, все ругаются чуть до драки не доходит. И такая ситуация каждый день. Почему нельзя сделать электронные талоны по времени», — рассказала читательница URA.RU. Также она уточнила, что по разговорам в очереди многие получили травмы из-за падения на гололеде. С самого утра Екатеринбург стоит в пробках из-за сильного снегопада. Горожане не могут дождаться общественный транспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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