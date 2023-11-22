В Екатеринбурге из-за гололеда большие очереди в травмпункт. Фото

23 ноября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы жалуются на очереди в травмпункте на Челюскинцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В травмпункте на Челюскинцев 3/5 уже не первый день очереди из екатеринбуржцев, которые травмировались на улице из-за гололеда. Об этом корреспонденту рассказала читательница URA.RU. «Люди занимают очередь с 6 утра, все ругаются чуть до драки не доходит. И такая ситуация каждый день. Почему нельзя сделать электронные талоны по времени», — рассказала читательница URA.RU. Также она уточнила, что по разговорам в очереди многие получили травмы из-за падения на гололеде.



С самого утра Екатеринбург стоит в пробках из-за сильного снегопада. Горожане не могут дождаться общественный транспорт. Фото: читательница URA.RU

В травмпункте на Челюскинцев 3/5 уже не первый день очереди из екатеринбуржцев, которые травмировались на улице из-за гололеда. Об этом корреспонденту рассказала читательница URA.RU. «Люди занимают очередь с 6 утра, все ругаются чуть до драки не доходит. И такая ситуация каждый день. Почему нельзя сделать электронные талоны по времени», — рассказала читательница URA.RU. Также она уточнила, что по разговорам в очереди многие получили травмы из-за падения на гололеде. С самого утра Екатеринбург стоит в пробках из-за сильного снегопада. Горожане не могут дождаться общественный транспорт.