В «Яндекс Картах» появились панорамы всех городов Тюменской области

В «Яндекс Картах» впервые появились панорамы всех городов Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса. Улицы фотографировали с помощью специальных автомобилей, оснащенных камерами.
«Яндекс Карты впервые сняли улицы Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска, а также обновили панорамные снимки Тобольска и Тюмени. Теперь пользователи могут увидеть актуальные панорамы всех городов Тюменской области. <…> На панорамы Тюмени добавили новые объекты, которые появились в городе с момента предыдущего большого обновления панорам три года назад», — рассказали в пресс-службе сервиса.
Там же добавили, что съемки городов заняли два месяца, было сделано около 80 тысяч фотографий. Камеры зафиксировали более 1100 километров улиц и 260 километров дворовых проездов.
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