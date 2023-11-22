22 ноября 2023

В «Яндекс Картах» появились панорамы всех городов Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки городов заняли два месяца, было сделано около 80 тысяч фотографий Фото:

В «Яндекс Картах» впервые появились панорамы всех городов Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса. Улицы фотографировали с помощью специальных автомобилей, оснащенных камерами.

«Яндекс Карты впервые сняли улицы Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска, а также обновили панорамные снимки Тобольска и Тюмени. Теперь пользователи могут увидеть актуальные панорамы всех городов Тюменской области. <…> На панорамы Тюмени добавили новые объекты, которые появились в городе с момента предыдущего большого обновления панорам три года назад», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Там же добавили, что съемки городов заняли два месяца, было сделано около 80 тысяч фотографий. Камеры зафиксировали более 1100 километров улиц и 260 километров дворовых проездов.

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В «Яндекс Картах» впервые появились панорамы всех городов Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса. Улицы фотографировали с помощью специальных автомобилей, оснащенных камерами. «Яндекс Карты впервые сняли улицы Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска, а также обновили панорамные снимки Тобольска и Тюмени. Теперь пользователи могут увидеть актуальные панорамы всех городов Тюменской области. <…> На панорамы Тюмени добавили новые объекты, которые появились в городе с момента предыдущего большого обновления панорам три года назад», — рассказали в пресс-службе сервиса. Там же добавили, что съемки городов заняли два месяца, было сделано около 80 тысяч фотографий. Камеры зафиксировали более 1100 километров улиц и 260 километров дворовых проездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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