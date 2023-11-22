22 ноября 2023

Средняя цена на яйца в Кургане превысила 100 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица, решетка яиц
Средняя цена на куриные яйца достигла исторического пика Фото:

В Курганской области средняя стоимость десятка куриных яиц за неделю достигла исторического пика — цена превысила 100 рублей. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 20 ноября 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Цена: 102 рубля. Этот показатель на 2% больше, чем 13 ноября», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что повышение коснулось и других отдельных товаров. Подорожал килограмм свежих огурцов. Сейчас средняя цена на данную продукцию составила 125 рублей, что на 13% больше, чем неделю назад. Также подорожал килограмм помидор — на данный момент стоимость достигла 218 рублей, что на 2% больше прошлого периода. На 1,5% увеличилась стоимость килограмма яблок. На данный момент фрукты стоят 119 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко подорожали яйца и мясо курицы. Тогда продукты дорожали на 13% и 5% соответственно. Средняя цена менялась и на сливочное масло.

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В Курганской области средняя стоимость десятка куриных яиц за неделю достигла исторического пика — цена превысила 100 рублей. Об этом сообщается на сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 20 ноября 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Цена: 102 рубля. Этот показатель на 2% больше, чем 13 ноября», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что повышение коснулось и других отдельных товаров. Подорожал килограмм свежих огурцов. Сейчас средняя цена на данную продукцию составила 125 рублей, что на 13% больше, чем неделю назад. Также подорожал килограмм помидор — на данный момент стоимость достигла 218 рублей, что на 2% больше прошлого периода. На 1,5% увеличилась стоимость килограмма яблок. На данный момент фрукты стоят 119 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко подорожали яйца и мясо курицы. Тогда продукты дорожали на 13% и 5% соответственно. Средняя цена менялась и на сливочное масло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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