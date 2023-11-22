Трассу Челябинск — Екатеринбург обеспечат качественной связью и интернетом

23 ноября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Мобильный интерент обеспечат на протяжении трассы на территории Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом не останется участков, где отсутствует сотовая связь. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе заксобрания Челябинской области. «Депутаты комитета ЗСО по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию рассмотрели проект регионального бюджета на 2024 и на плановый период 2025—2026 годов. Значительные средства в размере 165 миллионов рублей выделены на обеспечение покрытия сотовой связью и доступом к сети „Интернет“ участков автодорог. Поставлена цель обеспечить бесшовное покрытие связью автодороги „Челябинск — Екатеринбург“ на территории Челябинской области», уточнили в пресс-службе ЗСО. Кроме того, в два раза увеличены расходы на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Также выделены средства на открытие центра по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Его открытие планируется в августе 2024 года. Областные парламентарии отметили, что в 2024 году будут увеличены бюджетные ассигнования на развитие транспортной инфраструктуры: на модернизацию троллейбусной сети и строительство новых трамвайных линий в Челябинске, кроме того, продолжится и приобретение новых трамваев. Запланированы средства на реализацию региональных проектов «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске», «Развитие рынка природного газа как моторного топлива». Сохранены на уровне прошлого года расходы на организацию пассажирских перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом не останется участков, где отсутствует сотовая связь. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе заксобрания Челябинской области. «Депутаты комитета ЗСО по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию рассмотрели проект регионального бюджета на 2024 и на плановый период 2025—2026 годов. Значительные средства в размере 165 миллионов рублей выделены на обеспечение покрытия сотовой связью и доступом к сети „Интернет“ участков автодорог. Поставлена цель обеспечить бесшовное покрытие связью автодороги „Челябинск — Екатеринбург“ на территории Челябинской области», уточнили в пресс-службе ЗСО. Кроме того, в два раза увеличены расходы на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Также выделены средства на открытие центра по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Его открытие планируется в августе 2024 года. Областные парламентарии отметили, что в 2024 году будут увеличены бюджетные ассигнования на развитие транспортной инфраструктуры: на модернизацию троллейбусной сети и строительство новых трамвайных линий в Челябинске, кроме того, продолжится и приобретение новых трамваев. Запланированы средства на реализацию региональных проектов «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске», «Развитие рынка природного газа как моторного топлива». Сохранены на уровне прошлого года расходы на организацию пассажирских перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.