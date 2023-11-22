22 ноября 2023

Трассу Челябинск — Екатеринбург обеспечат качественной связью и интернетом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , дорожный знак, м5, автотранспорт, трасса м5, екатеринбург , дорога, челябинск
Мобильный интерент обеспечат на протяжении трассы на территории Челябинской области Фото:

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом не останется участков, где отсутствует сотовая связь. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе заксобрания Челябинской области.

«Депутаты комитета ЗСО по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию рассмотрели проект регионального бюджета на 2024 и на плановый период 2025—2026 годов. Значительные средства в размере 165 миллионов рублей выделены на обеспечение покрытия сотовой связью и доступом к сети „Интернет“ участков автодорог. Поставлена цель обеспечить бесшовное покрытие связью автодороги „Челябинск — Екатеринбург“ на территории Челябинской области», уточнили в пресс-службе ЗСО.

Кроме того, в два раза увеличены расходы на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Также выделены средства на открытие центра по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Его открытие планируется в августе 2024 года.

Областные парламентарии отметили, что в 2024 году будут увеличены бюджетные ассигнования на развитие транспортной инфраструктуры: на модернизацию троллейбусной сети и строительство новых трамвайных линий в Челябинске, кроме того, продолжится и приобретение новых трамваев. Запланированы средства на реализацию региональных проектов «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске», «Развитие рынка природного газа как моторного топлива». Сохранены на уровне прошлого года расходы на организацию пассажирских перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом не останется участков, где отсутствует сотовая связь. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в пресс-службе заксобрания Челябинской области. «Депутаты комитета ЗСО по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию рассмотрели проект регионального бюджета на 2024 и на плановый период 2025—2026 годов. Значительные средства в размере 165 миллионов рублей выделены на обеспечение покрытия сотовой связью и доступом к сети „Интернет“ участков автодорог. Поставлена цель обеспечить бесшовное покрытие связью автодороги „Челябинск — Екатеринбург“ на территории Челябинской области», уточнили в пресс-службе ЗСО. Кроме того, в два раза увеличены расходы на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Также выделены средства на открытие центра по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Его открытие планируется в августе 2024 года. Областные парламентарии отметили, что в 2024 году будут увеличены бюджетные ассигнования на развитие транспортной инфраструктуры: на модернизацию троллейбусной сети и строительство новых трамвайных линий в Челябинске, кроме того, продолжится и приобретение новых трамваев. Запланированы средства на реализацию региональных проектов «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске», «Развитие рынка природного газа как моторного топлива». Сохранены на уровне прошлого года расходы на организацию пассажирских перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...