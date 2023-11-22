22 ноября 2023

Экс-директора структуры челябинского правительства отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция на меру пересечения Дмитрию Заморе, Челябинский областной суд, замора дмитрий
Дмитрию Заморе вменяют превышение должностных полномочий Фото:

Экс-директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрий Замора отправлен в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из здания суда. Заморе вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

«По представлению прокурора Челябинской области избрать в отношении Дмитрия Михайловича Заморы меру пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц 28 дней», — передает корреспондент URA.RU. От комментариев Замора отказался.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Об этом попросили все участники судебного процесса.

Ранее URA.RU сообщало, что Заморе избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 9 января 2024 года. По данным сервиса СБИС, он руководил региональным центром обслуживания мировых судей с ноября 2020 года. Как минимум за неделю до задержания Замора был уволен. Ранее в данной структуре уже проходили оперативно-следственные мероприятия, тогда был задержан главный инженер учреждения Евгений Кузнецов. Его обвинили в получении и даче взяток, в данный момент он находится в СИЗО.

Апелляция на меру пересечения Дмитрию Заморе, Челябинский областной суд
Дмитрия Замору отправили в СИЗО
Фото:

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Экс-директор ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Дмитрий Замора отправлен в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из здания суда. Заморе вменяют злоупотребление должностными полномочиями. «По представлению прокурора Челябинской области избрать в отношении Дмитрия Михайловича Заморы меру пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц 28 дней», — передает корреспондент URA.RU. От комментариев Замора отказался. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Об этом попросили все участники судебного процесса. Ранее URA.RU сообщало, что Заморе избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 9 января 2024 года. По данным сервиса СБИС, он руководил региональным центром обслуживания мировых судей с ноября 2020 года. Как минимум за неделю до задержания Замора был уволен. Ранее в данной структуре уже проходили оперативно-следственные мероприятия, тогда был задержан главный инженер учреждения Евгений Кузнецов. Его обвинили в получении и даче взяток, в данный момент он находится в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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