Демограф Ракша: число абортов в России за 35 лет снизилось в 14 раз

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С каждым годом снижается количество абортов в РФ, передает РИА Новости Фото:
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В России количество абортов снизилось в 14 раз с 1988 года. Снижение случаев прерывания беременности фиксируется ежегодно. Об этом рассказал демограф Алексей Ракша.

«С 1988-го количество абортов не по медицинским показаниям сократилось в 14 раз», — отметил Алексей Ракша. Его слова приводят РИА Новости. В настоящий момент в стране обсуждаются варианты по повышению рождаемости в стране. По словам демографа, насильный запрет на проведение абортов в стране не решит демографическую проблему. Он считает, что молодые люди будут более обдумано подходить к вопросам контрацепции. Кроме того, ограничения, связанные с абортами, могут привести к тому, что люди будут меньше заниматься сексом, уверен Ракша.

В настоящий момент в РФ фиксируется сокращение населения. В связи с этим в Госдуме прорабатывается вопрос о запрете абортов. Пока что предлагается создать законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках.

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В России количество абортов снизилось в 14 раз с 1988 года. Снижение случаев прерывания беременности фиксируется ежегодно. Об этом рассказал демограф Алексей Ракша. «С 1988-го количество абортов не по медицинским показаниям сократилось в 14 раз», — отметил Алексей Ракша. Его слова приводят РИА Новости. В настоящий момент в стране обсуждаются варианты по повышению рождаемости в стране. По словам демографа, насильный запрет на проведение абортов в стране не решит демографическую проблему. Он считает, что молодые люди будут более обдумано подходить к вопросам контрацепции. Кроме того, ограничения, связанные с абортами, могут привести к тому, что люди будут меньше заниматься сексом, уверен Ракша. В настоящий момент в РФ фиксируется сокращение населения. В связи с этим в Госдуме прорабатывается вопрос о запрете абортов. Пока что предлагается создать законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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