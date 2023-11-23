Демограф Ракша: число абортов в России за 35 лет снизилось в 14 раз

В России количество абортов снизилось в 14 раз с 1988 года. Снижение случаев прерывания беременности фиксируется ежегодно. Об этом рассказал демограф Алексей Ракша.
«С 1988-го количество абортов не по медицинским показаниям сократилось в 14 раз», — отметил Алексей Ракша. Его слова приводят РИА Новости. В настоящий момент в стране обсуждаются варианты по повышению рождаемости в стране. По словам демографа, насильный запрет на проведение абортов в стране не решит демографическую проблему. Он считает, что молодые люди будут более обдумано подходить к вопросам контрацепции. Кроме того, ограничения, связанные с абортами, могут привести к тому, что люди будут меньше заниматься сексом, уверен Ракша.
В настоящий момент в РФ фиксируется сокращение населения. В связи с этим в Госдуме прорабатывается вопрос о запрете абортов. Пока что предлагается создать законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.