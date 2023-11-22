В ХМАО мэрия переводит школы на дистанционное обучение из-за карантина

23 ноября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Школьников Югорска перевели на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Югорска (ХМАО) переводит школьников на дистанционное обучение из-за карантина. Об этом власти города сообщили на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «В администрации города прошло заседание СПЭК (санитарно-противоэпидемической комиссии), на котором обсудили эпидемиологическую обстановку в Югорске. Принято решение о переводе всех школ города на дистанционную форму обучения и продлении карантинных мероприятий», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что учеников школы в Нижневартовске (ХМАО) перевели на дистант из-за кори. Дома попросили остаться школьников, которые не привиты от болезни.

Мэрия Югорска (ХМАО) переводит школьников на дистанционное обучение из-за карантина. Об этом власти города сообщили на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «В администрации города прошло заседание СПЭК (санитарно-противоэпидемической комиссии), на котором обсудили эпидемиологическую обстановку в Югорске. Принято решение о переводе всех школ города на дистанционную форму обучения и продлении карантинных мероприятий», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что учеников школы в Нижневартовске (ХМАО) перевели на дистант из-за кори. Дома попросили остаться школьников, которые не привиты от болезни.