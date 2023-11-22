22 ноября 2023

В ХМАО мэрия переводит школы на дистанционное обучение из-за карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников Югорска перевели на дистант Фото:

Мэрия Югорска (ХМАО) переводит школьников на дистанционное обучение из-за карантина. Об этом власти города сообщили на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В администрации города прошло заседание СПЭК (санитарно-противоэпидемической комиссии), на котором обсудили эпидемиологическую обстановку в Югорске. Принято решение о переводе всех школ города на дистанционную форму обучения и продлении карантинных мероприятий», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало, что учеников школы в Нижневартовске (ХМАО) перевели на дистант из-за кори. Дома попросили остаться школьников, которые не привиты от болезни.

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Мэрия Югорска (ХМАО) переводит школьников на дистанционное обучение из-за карантина. Об этом власти города сообщили на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «В администрации города прошло заседание СПЭК (санитарно-противоэпидемической комиссии), на котором обсудили эпидемиологическую обстановку в Югорске. Принято решение о переводе всех школ города на дистанционную форму обучения и продлении карантинных мероприятий», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что учеников школы в Нижневартовске (ХМАО) перевели на дистант из-за кори. Дома попросили остаться школьников, которые не привиты от болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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