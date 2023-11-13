В школе №17 зафиксировали очаг кори Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учеников школы №17 в Нижневартовске (ХМАО) перевели на дистанционное обучение из-за младшеклассника, у которого обнаружили корь. Однако эта мера коснулась только тех, кто не привит от болезни. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал родитель одного из школьников.

«В администрации школы нам сообщили, что с 14 ноября по 2 декабря на дистант переводят тех детей, которые не болели корью и не привиты от нее. Объяснили, что был случай заражения среди первоклассников, поэтому для разобщения детей приняли такие меры», — пояснил родитель агентству.

Также собеседник в самой школе рассказал журналисту URA.RU, что им завезли 45 вакцин для того, чтобы каждый желающий мог привиться. Основная масса школьников прошла вакцинацию. А учеников, которые отказываются от прививки, просто переводят на дистанционный формат обучения.

По данным источника в сфере здравоохранения округа, разобщение школьников — норма СанПиНа. Применяется такая мера в случае возникновения очага кори. По всей Югре на данный момент только в школе №17 зафиксирован очаг заболевания.

Для уточнения информации, корреспондент агентства направил запросы в Роспотребнадзор ХМАО и в мэрию Нижневартовска. На момент публикации материала ответы в адрес редакции не поступили.

Ранее URA.RU писало о том, что Роспотребнадзор ХМАО предупреждает о завозах в Россию инфекционного заболевания корь. В ведомстве отметили, что помочь от заражения поможет вакцинация.