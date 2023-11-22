В пермском аэропорту задерживаются девять рейсов

23 ноября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Рейсы задерживают из-за непогоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за сильного снегопада пермский аэропорт «Большое Савино» все еще не может начать работать в обычном режиме. Непогода стала причиной задержки девяти рейсов и отмены приземления некоторых других самолетов в воздушной гавани. Об этом пресс-служба аэропорта сообщает в своем telegram-канале. «На данный момент аэропорт уже принял и отправил часть авиарейсов. Кроме этого ожидается прибытие с отставанием от расписания 6 воздушных судов, а с задержками на вылет будут отправлены 9 самолетов», — сообщает пресс-служба воздушной гавани. Ливневый снегопад ночью с 22 на 23 ноября стал причиной временного закрытия аэропорта. Позже запрет на обслуживание рейсов неоднократно продлевали из-за обработки аэродрома и недостаточного коэффициента сцепления. За это время на запасные аэродромы ушли рейсы из Москвы, Пхукета, Минска и Сочи. Изначально самолеты должны были сесть в Перми. Сейчас персонал аэропорта работает в режиме нон-стоп. Сотрудники отчищают ото льда взлетно-посадочную полосу, стоянки воздушных судов, рулежные дорожки и обрабатывают аэродром противогололедными реагентами.

Из-за сильного снегопада пермский аэропорт «Большое Савино» все еще не может начать работать в обычном режиме. Непогода стала причиной задержки девяти рейсов и отмены приземления некоторых других самолетов в воздушной гавани. Об этом пресс-служба аэропорта сообщает в своем telegram-канале. «На данный момент аэропорт уже принял и отправил часть авиарейсов. Кроме этого ожидается прибытие с отставанием от расписания 6 воздушных судов, а с задержками на вылет будут отправлены 9 самолетов», — сообщает пресс-служба воздушной гавани. Ливневый снегопад ночью с 22 на 23 ноября стал причиной временного закрытия аэропорта. Позже запрет на обслуживание рейсов неоднократно продлевали из-за обработки аэродрома и недостаточного коэффициента сцепления. За это время на запасные аэродромы ушли рейсы из Москвы, Пхукета, Минска и Сочи. Изначально самолеты должны были сесть в Перми. Сейчас персонал аэропорта работает в режиме нон-стоп. Сотрудники отчищают ото льда взлетно-посадочную полосу, стоянки воздушных судов, рулежные дорожки и обрабатывают аэродром противогололедными реагентами.