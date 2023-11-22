22 ноября 2023

В пермском аэропорту задерживаются девять рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, задержка рейса, взлетное поле, авиапарк, авиационный парк
Рейсы задерживают из-за непогоды Фото:

Из-за сильного снегопада пермский аэропорт «Большое Савино» все еще не может начать работать в обычном режиме. Непогода стала причиной задержки девяти рейсов и отмены приземления некоторых других самолетов в воздушной гавани. Об этом пресс-служба аэропорта сообщает в своем telegram-канале.

«На данный момент аэропорт уже принял и отправил часть авиарейсов. Кроме этого ожидается прибытие с отставанием от расписания 6 воздушных судов, а с задержками на вылет будут отправлены 9 самолетов», — сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Ливневый снегопад ночью с 22 на 23 ноября стал причиной временного закрытия аэропорта. Позже запрет на обслуживание рейсов неоднократно продлевали из-за обработки аэродрома и недостаточного коэффициента сцепления. За это время на запасные аэродромы ушли рейсы из Москвы, Пхукета, Минска и Сочи. Изначально самолеты должны были сесть в Перми. Сейчас персонал аэропорта работает в режиме нон-стоп. Сотрудники отчищают ото льда взлетно-посадочную полосу, стоянки воздушных судов, рулежные дорожки и обрабатывают аэродром противогололедными реагентами.

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Из-за сильного снегопада пермский аэропорт «Большое Савино» все еще не может начать работать в обычном режиме. Непогода стала причиной задержки девяти рейсов и отмены приземления некоторых других самолетов в воздушной гавани. Об этом пресс-служба аэропорта сообщает в своем telegram-канале. «На данный момент аэропорт уже принял и отправил часть авиарейсов. Кроме этого ожидается прибытие с отставанием от расписания 6 воздушных судов, а с задержками на вылет будут отправлены 9 самолетов», — сообщает пресс-служба воздушной гавани. Ливневый снегопад ночью с 22 на 23 ноября стал причиной временного закрытия аэропорта. Позже запрет на обслуживание рейсов неоднократно продлевали из-за обработки аэродрома и недостаточного коэффициента сцепления. За это время на запасные аэродромы ушли рейсы из Москвы, Пхукета, Минска и Сочи. Изначально самолеты должны были сесть в Перми. Сейчас персонал аэропорта работает в режиме нон-стоп. Сотрудники отчищают ото льда взлетно-посадочную полосу, стоянки воздушных судов, рулежные дорожки и обрабатывают аэродром противогололедными реагентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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