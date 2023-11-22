Пермский аэропорт закрыли второй раз за день

Аэропорт Большое Савино в Перми закрыли для взлета и посадки самолетов

22 ноября 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Сотрудники пермского аэропорта не могут безопасно принять и отправить рейсы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пермский аэропорт закрыли для приема и отправления воздушных судов второй раз за день. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление самолетов. В связи с <…> осадками аэродромной службе не удается добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки», — указано в telegram-канале аэропорта. Аэропорт в Перми был закрыт из-за обильного снегопада и ледяного дождя утром 22 ноября. Накануне десятки самолетов не смогли приземлиться в прикамской столице и были направлены в Екатеринбург. Через несколько часов работа Большого Савино была продолжена в штатном режиме.

Пермский аэропорт закрыли для приема и отправления воздушных судов второй раз за день. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление самолетов. В связи с <…> осадками аэродромной службе не удается добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки», — указано в telegram-канале аэропорта. Аэропорт в Перми был закрыт из-за обильного снегопада и ледяного дождя утром 22 ноября. Накануне десятки самолетов не смогли приземлиться в прикамской столице и были направлены в Екатеринбург. Через несколько часов работа Большого Савино была продолжена в штатном режиме.