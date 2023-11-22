Пермский аэропорт закрыли второй раз за день

Аэропорт Большое Савино в Перми закрыли для взлета и посадки самолетов
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, рабочий аэропорта
Сотрудники пермского аэропорта не могут безопасно принять и отправить рейсы Фото:

Пермский аэропорт закрыли для приема и отправления воздушных судов второй раз за день. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление самолетов. В связи с <…> осадками аэродромной службе не удается добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки», — указано в telegram-канале аэропорта.

Аэропорт в Перми был закрыт из-за обильного снегопада и ледяного дождя утром 22 ноября. Накануне десятки самолетов не смогли приземлиться в прикамской столице и были направлены в Екатеринбург. Через несколько часов работа Большого Савино была продолжена в штатном режиме.

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Пермский аэропорт закрыли для приема и отправления воздушных судов второй раз за день. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление самолетов. В связи с <…> осадками аэродромной службе не удается добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки», — указано в telegram-канале аэропорта. Аэропорт в Перми был закрыт из-за обильного снегопада и ледяного дождя утром 22 ноября. Накануне десятки самолетов не смогли приземлиться в прикамской столице и были направлены в Екатеринбург. Через несколько часов работа Большого Савино была продолжена в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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