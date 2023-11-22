22 ноября 2023

Депутаты ЯНАО выбрали секретаря местного отделения «Единой России»

Секретарем городского отделения партии в Губкинском стала Ольга Пескова
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, единая россия, ер, голосование, бюллетень
Губкинские единороссы выбрали лидера Фото:

В Губкинском (ЯНАО) выбрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Члены конференции проголосовали за Ольгу Пескову, председателя городской думы. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«В работе XXXIII конференции местное отделение „Единой России“ приняло участие 36 партийцев. В ходе тайного голосования большинством голосов на должность секретаря отделения была избрана Ольга Пескова, руководитель депутатского объединения „Единая Россия“, директор телерадиокомпании „Вектор“», — сообщили на странице местного отделения «Единой России».

Место секретаря в Губкинском было вакантно с уходом Андрея Гаранина. Бывший мэр и секретарь местного отделения «Единой России», в июле 2023 года назначен на должность заместителя губернатора ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что завершился суд над бывшим исполнительным секретарем ЕР в Губкинском Мусой Тагировым. Покусавший полицейского единоросс заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

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В Губкинском (ЯНАО) выбрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Члены конференции проголосовали за Ольгу Пескову, председателя городской думы. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «В работе XXXIII конференции местное отделение „Единой России“ приняло участие 36 партийцев. В ходе тайного голосования большинством голосов на должность секретаря отделения была избрана Ольга Пескова, руководитель депутатского объединения „Единая Россия“, директор телерадиокомпании „Вектор“», — сообщили на странице местного отделения «Единой России». Место секретаря в Губкинском было вакантно с уходом Андрея Гаранина. Бывший мэр и секретарь местного отделения «Единой России», в июле 2023 года назначен на должность заместителя губернатора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что завершился суд над бывшим исполнительным секретарем ЕР в Губкинском Мусой Тагировым. Покусавший полицейского единоросс заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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