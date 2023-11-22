Депутаты ЯНАО выбрали секретаря местного отделения «Единой России»

Секретарем городского отделения партии в Губкинском стала Ольга Пескова

23 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Губкинские единороссы выбрали лидера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) выбрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Члены конференции проголосовали за Ольгу Пескову, председателя городской думы. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «В работе XXXIII конференции местное отделение „Единой России“ приняло участие 36 партийцев. В ходе тайного голосования большинством голосов на должность секретаря отделения была избрана Ольга Пескова, руководитель депутатского объединения „Единая Россия“, директор телерадиокомпании „Вектор“», — сообщили на странице местного отделения «Единой России». Место секретаря в Губкинском было вакантно с уходом Андрея Гаранина. Бывший мэр и секретарь местного отделения «Единой России», в июле 2023 года назначен на должность заместителя губернатора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что завершился суд над бывшим исполнительным секретарем ЕР в Губкинском Мусой Тагировым. Покусавший полицейского единоросс заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

В Губкинском (ЯНАО) выбрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Члены конференции проголосовали за Ольгу Пескову, председателя городской думы. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «В работе XXXIII конференции местное отделение „Единой России“ приняло участие 36 партийцев. В ходе тайного голосования большинством голосов на должность секретаря отделения была избрана Ольга Пескова, руководитель депутатского объединения „Единая Россия“, директор телерадиокомпании „Вектор“», — сообщили на странице местного отделения «Единой России». Место секретаря в Губкинском было вакантно с уходом Андрея Гаранина. Бывший мэр и секретарь местного отделения «Единой России», в июле 2023 года назначен на должность заместителя губернатора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что завершился суд над бывшим исполнительным секретарем ЕР в Губкинском Мусой Тагировым. Покусавший полицейского единоросс заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.