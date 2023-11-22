В Тюмени появятся новые экспресс-маршруты

23 ноября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

В мэрии рассказали, что сейчас идет разработка маршрутов с укрученной схемой Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени планируют запустить новые экспресс-маршруты. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Сейчас разрабатываются маршруты с укороченной схемой. «В дальнейшем планировать новые экспресс-маршруты конечно будем. Пока делаем маршруты с укороченной схемой — 1к, 2к, 85к», — рассказали агентству в мэрии. Отмечается, что сегодня в Тюмени осуществляют перевозки два экспресс-маршрута — №3 и 35. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени начались торги по поиску пассажирского перевозчика на три года. Подрядчику предстоит работать на ключевых маршрутах города — № 2, 11, 13, 67, 97 и других.

В Тюмени планируют запустить новые экспресс-маршруты. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Сейчас разрабатываются маршруты с укороченной схемой. «В дальнейшем планировать новые экспресс-маршруты конечно будем. Пока делаем маршруты с укороченной схемой — 1к, 2к, 85к», — рассказали агентству в мэрии. Отмечается, что сегодня в Тюмени осуществляют перевозки два экспресс-маршрута — №3 и 35. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени начались торги по поиску пассажирского перевозчика на три года. Подрядчику предстоит работать на ключевых маршрутах города — № 2, 11, 13, 67, 97 и других.