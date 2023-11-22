22 ноября 2023

В Тюмени появятся новые экспресс-маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, остановка, автобусная остановка, пассажиры автобуса
В мэрии рассказали, что сейчас идет разработка маршрутов с укрученной схемой Фото:

В Тюмени планируют запустить новые экспресс-маршруты. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Сейчас разрабатываются маршруты с укороченной схемой.

«В дальнейшем планировать новые экспресс-маршруты конечно будем. Пока делаем маршруты с укороченной схемой — 1к, 2к, 85к», — рассказали агентству в мэрии.

Отмечается, что сегодня в Тюмени осуществляют перевозки два экспресс-маршрута — №3 и 35. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени начались торги по поиску пассажирского перевозчика на три года. Подрядчику предстоит работать на ключевых маршрутах города — № 2, 11, 13, 67, 97 и других.

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В Тюмени планируют запустить новые экспресс-маршруты. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Сейчас разрабатываются маршруты с укороченной схемой. «В дальнейшем планировать новые экспресс-маршруты конечно будем. Пока делаем маршруты с укороченной схемой — 1к, 2к, 85к», — рассказали агентству в мэрии. Отмечается, что сегодня в Тюмени осуществляют перевозки два экспресс-маршрута — №3 и 35. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени начались торги по поиску пассажирского перевозчика на три года. Подрядчику предстоит работать на ключевых маршрутах города — № 2, 11, 13, 67, 97 и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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