22 ноября 2023

В Златоусте задержали мать погибшего ребенка, в смерти которого подозревают отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания Фото:

В Златоусте Челябинской области задержана мать младенца, в гибели которого подозревают его отца. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мать погибшего младенца задержали. Она помещена в изолятор временного содержания. Сейчас следствие разбирается в деле. Есть основания полагать, что мать ребенка выгораживает мужа, пытается взять вину на себя», — рассказал источник.

По данным агентства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за перелома свода черепа.

Ранее URA.RU сообщало, что в смерти ребенка подозревается его отец. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которую пьяный мужчина мог нанести в результате нападения на мать с малышом на руках.

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В Златоусте Челябинской области задержана мать младенца, в гибели которого подозревают его отца. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мать погибшего младенца задержали. Она помещена в изолятор временного содержания. Сейчас следствие разбирается в деле. Есть основания полагать, что мать ребенка выгораживает мужа, пытается взять вину на себя», — рассказал источник. По данным агентства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за перелома свода черепа. Ранее URA.RU сообщало, что в смерти ребенка подозревается его отец. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которую пьяный мужчина мог нанести в результате нападения на мать с малышом на руках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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