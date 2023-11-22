В Златоусте задержали мать погибшего ребенка, в смерти которого подозревают отца

23 ноября 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте Челябинской области задержана мать младенца, в гибели которого подозревают его отца. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мать погибшего младенца задержали. Она помещена в изолятор временного содержания. Сейчас следствие разбирается в деле. Есть основания полагать, что мать ребенка выгораживает мужа, пытается взять вину на себя», — рассказал источник. По данным агентства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за перелома свода черепа. Ранее URA.RU сообщало, что в смерти ребенка подозревается его отец. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которую пьяный мужчина мог нанести в результате нападения на мать с малышом на руках.

В Златоусте Челябинской области задержана мать младенца, в гибели которого подозревают его отца. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мать погибшего младенца задержали. Она помещена в изолятор временного содержания. Сейчас следствие разбирается в деле. Есть основания полагать, что мать ребенка выгораживает мужа, пытается взять вину на себя», — рассказал источник. По данным агентства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за перелома свода черепа. Ранее URA.RU сообщало, что в смерти ребенка подозревается его отец. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которую пьяный мужчина мог нанести в результате нападения на мать с малышом на руках.