Первоклассница из Перми установила новый рекорд России

Пермячка Лидия Котельникова установила новый рекорд России по отжиманиям от пола на одной руке. Видео, как она выполняла упражнения, опубликовал брат девочки Илья Волегов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Лидия Котельникова, 7 лет, рекорд России среди детей по отжиманию от пола на одной руке», — подписано под видео. В ролике показано, что девочка отжалась 29 раз.
Это не первый рекорд девочки. В начале ноября 2023 года она больше всех детей в России отжалась на брусьях с дополнительным весом. Видео также опубликовал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» ее брат. Но рекорд не был официально зафиксирован, так как за регистрацию нужно заплатить сумму, которой у родителей Лидии не было. В Министерстве спорта Пермского края ничем не смогли помочь. Однако депутаты «Единой России» обещали родителям девочки подключиться к решению этого вопроса, чтобы ее официально признали рекордсменкой.
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