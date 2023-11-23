Цена на яйца в Кургане за полгода превысила исторический пик

В Кургане за полгода года в разы подорожали куриные яйца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области резко подорожали куриные яйца — средняя цена по региону за десяток достигла 102 рублей. Корреспондент URA.RU отследила, как менялась стоимость данного товара в течение полугода.

За основу мы взяли данные, представленные на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «По данным на июнь 2023 года, средняя стоимость десятка куриных яиц составила 71 рубль», — указано в документах Свердловскстата.

Отмечается, что в последующие месяцы цена продолжала расти. К ноябрю 2023 года стоимость данного продукта выросла на 31 рубль. Сообщается, что с июня до сентября цены не изменялись так резко, повышение было всего на два рубля. Наиболее резкий скачок в цене произошел в октябре. Тогда стоимость яиц к концу месяца достигла 88 рублей, что на десять рублей выше, чем в сентябре. К ноябрю цена увеличилась до 102 рублей.

Для понимания того, почему десяток яиц в цене перевалил за 100 рублей, корреспондент URA.RU поговорила с депутатом Государственной Думы РФ от Курганской области Сергеем Лисовским (ранее он занимался птицеводческим бизнесом). Политик пояснил, что цены растут из-за большого количество затрат на производство. Со слов Лисовского, содержание куриц, обслуживание специального оборудования, траты на корм и вакцины увеличивают стоимость яиц. Депутат также отметил, что подорожание произошло из-за общего роста цен по стране. Между тем, Лисовский называет птицеводство сложным и приносящим минимальную прибыль производством. Основная трудность этого бизнеса в том, что он цикличен, так как иногда яйца приносят доход, а иногда убытки.

Лисовский пояснил, что повлиять на остановку рост цен на данную продукцию будет сложно из-за этой самой цикличности. Депутат отметил, что прежде всего птицеводство нуждается в инвестициях. Также Лисовский отметил, что приостановить рост стоимости яиц может снижение наценки со стороны сетевых магазинов.

Ранее URA.RU писало, что средняя цена на яйца в Кургане превысила исторический пик — показатель достиг 100 рублей. Отмечается, что такой скачок в стоимости произошел за неделю.

Стоимость десятка яиц в Курганской области выросла на 30 рублей за полгода URA.RU