22 ноября 2023

На дорогах Екатеринбурга устроят «зеленую волну» для прохода спецтехники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный город. Тюмень, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, зима, погода, снегопад
За прошедшую ночь с 22 на 23 ноября на улицах города работало 208 единиц спецтехники и 96 дорожных рабочих Фото:

Для быстрого устранения последствий обрушившегося на Екатеринбург снегопада мэр Алексей Орлов распорядился организовать «зеленую волну» для прохождения колонн с уборочной техникой. Информация об этом появилась на официальном сайте города Екатеринбург.

«Ударно и максимально трудимся. Упор на магистральные улицы и движение общественного транспорта», — заявил Орлов. С помощью «зеленой волны» колонна техники в сопровождении машин ДПС беспрепятственно будет передвигаться для уборки перекрестков и магистралей Екатеринбурга. Каждая колонна состоит из 5-6 машин, которые идут со смещением, добиваясь таким образом качественной расчистки максимальной площади дорожного полотна.

Остановочные комплексы тоже не останутся без внимания коммунальщиков и будут расчищены вручную. Также дорожные рабочие обработают противогололедными материалами пешеходные зоны.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга разносит чиновников за уборку снега. А в травмпункте на Челюскинцев екатеринбуржцы жалуются на большие очереди с раннего утра.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для быстрого устранения последствий обрушившегося на Екатеринбург снегопада мэр Алексей Орлов распорядился организовать «зеленую волну» для прохождения колонн с уборочной техникой. Информация об этом появилась на официальном сайте города Екатеринбург. «Ударно и максимально трудимся. Упор на магистральные улицы и движение общественного транспорта», — заявил Орлов. С помощью «зеленой волны» колонна техники в сопровождении машин ДПС беспрепятственно будет передвигаться для уборки перекрестков и магистралей Екатеринбурга. Каждая колонна состоит из 5-6 машин, которые идут со смещением, добиваясь таким образом качественной расчистки максимальной площади дорожного полотна. Остановочные комплексы тоже не останутся без внимания коммунальщиков и будут расчищены вручную. Также дорожные рабочие обработают противогололедными материалами пешеходные зоны. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга разносит чиновников за уборку снега. А в травмпункте на Челюскинцев екатеринбуржцы жалуются на большие очереди с раннего утра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...