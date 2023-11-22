На дорогах Екатеринбурга устроят «зеленую волну» для прохода спецтехники

23 ноября 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

За прошедшую ночь с 22 на 23 ноября на улицах города работало 208 единиц спецтехники и 96 дорожных рабочих Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для быстрого устранения последствий обрушившегося на Екатеринбург снегопада мэр Алексей Орлов распорядился организовать «зеленую волну» для прохождения колонн с уборочной техникой. Информация об этом появилась на официальном сайте города Екатеринбург. «Ударно и максимально трудимся. Упор на магистральные улицы и движение общественного транспорта», — заявил Орлов. С помощью «зеленой волны» колонна техники в сопровождении машин ДПС беспрепятственно будет передвигаться для уборки перекрестков и магистралей Екатеринбурга. Каждая колонна состоит из 5-6 машин, которые идут со смещением, добиваясь таким образом качественной расчистки максимальной площади дорожного полотна. Остановочные комплексы тоже не останутся без внимания коммунальщиков и будут расчищены вручную. Также дорожные рабочие обработают противогололедными материалами пешеходные зоны. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга разносит чиновников за уборку снега. А в травмпункте на Челюскинцев екатеринбуржцы жалуются на большие очереди с раннего утра.

Для быстрого устранения последствий обрушившегося на Екатеринбург снегопада мэр Алексей Орлов распорядился организовать «зеленую волну» для прохождения колонн с уборочной техникой. Информация об этом появилась на официальном сайте города Екатеринбург. «Ударно и максимально трудимся. Упор на магистральные улицы и движение общественного транспорта», — заявил Орлов. С помощью «зеленой волны» колонна техники в сопровождении машин ДПС беспрепятственно будет передвигаться для уборки перекрестков и магистралей Екатеринбурга. Каждая колонна состоит из 5-6 машин, которые идут со смещением, добиваясь таким образом качественной расчистки максимальной площади дорожного полотна. Остановочные комплексы тоже не останутся без внимания коммунальщиков и будут расчищены вручную. Также дорожные рабочие обработают противогололедными материалами пешеходные зоны. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга разносит чиновников за уборку снега. А в травмпункте на Челюскинцев екатеринбуржцы жалуются на большие очереди с раннего утра.