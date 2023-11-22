На дорогах Екатеринбурга устроят «зеленую волну» для прохода спецтехники

Для быстрого устранения последствий обрушившегося на Екатеринбург снегопада мэр Алексей Орлов распорядился организовать «зеленую волну» для прохождения колонн с уборочной техникой. Информация об этом появилась на официальном сайте города Екатеринбург.
«Ударно и максимально трудимся. Упор на магистральные улицы и движение общественного транспорта», — заявил Орлов. С помощью «зеленой волны» колонна техники в сопровождении машин ДПС беспрепятственно будет передвигаться для уборки перекрестков и магистралей Екатеринбурга. Каждая колонна состоит из 5-6 машин, которые идут со смещением, добиваясь таким образом качественной расчистки максимальной площади дорожного полотна.
Остановочные комплексы тоже не останутся без внимания коммунальщиков и будут расчищены вручную. Также дорожные рабочие обработают противогололедными материалами пешеходные зоны.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга разносит чиновников за уборку снега. А в травмпункте на Челюскинцев екатеринбуржцы жалуются на большие очереди с раннего утра.
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