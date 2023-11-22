Депутаты Заксобрания ЯНАО увеличили расходы на диспансеризацию населения

Заксобрание ЯНАО увеличило расходы бюджета по обязательному медстрахованию

23 ноября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

В 2024 году увеличится бюджет фонда ОМС в ЯНАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутаты Законодательного собрания ЯНАО приняли бюджет окружного фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), который в 2024 году будет увеличен на 4,4 миллиарда рублей. В том числе увеличиваются расходы на диспансеризацию населения, сообщает пресс-служба окружного парламента. «Бюджет ямальской системы ОМС в 2024 году вырастет на 4,4 миллиарда рублей и превысит 33 миллиарда рублей. Особое внимание уделят профосмотрам и диспансеризации, в 2024 году обследования смогут пройти 390 тысяч ямальцев, это на 60 тысяч человек больше, чем в текущем году», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО в официальном telegram-канале. Около трех миллиардов рублей будет направлено на оказание помощи пациентам с онкологией. Продолжатся работы по выявлению раковых заболеваний на ранних стадиях, увеличатся объемы исследований и терапии. Ранее URA.RU сообщило, что депутаты регионального Заксобрания приняли основной бюджет ЯНАО. Он социально ориентирован и сбалансирован.

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО приняли бюджет окружного фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), который в 2024 году будет увеличен на 4,4 миллиарда рублей. В том числе увеличиваются расходы на диспансеризацию населения, сообщает пресс-служба окружного парламента. «Бюджет ямальской системы ОМС в 2024 году вырастет на 4,4 миллиарда рублей и превысит 33 миллиарда рублей. Особое внимание уделят профосмотрам и диспансеризации, в 2024 году обследования смогут пройти 390 тысяч ямальцев, это на 60 тысяч человек больше, чем в текущем году», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО в официальном telegram-канале. Около трех миллиардов рублей будет направлено на оказание помощи пациентам с онкологией. Продолжатся работы по выявлению раковых заболеваний на ранних стадиях, увеличатся объемы исследований и терапии. Ранее URA.RU сообщило, что депутаты регионального Заксобрания приняли основной бюджет ЯНАО. Он социально ориентирован и сбалансирован.