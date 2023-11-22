22 ноября 2023

Депутаты Заксобрания ЯНАО увеличили расходы на диспансеризацию населения

Заксобрание ЯНАО увеличило расходы бюджета по обязательному медстрахованию
© Служба новостей «URA.RU»
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Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
В 2024 году увеличится бюджет фонда ОМС в ЯНАО Фото:

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО приняли бюджет окружного фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), который в 2024 году будет увеличен на 4,4 миллиарда рублей. В том числе увеличиваются расходы на диспансеризацию населения, сообщает пресс-служба окружного парламента.

«Бюджет ямальской системы ОМС в 2024 году вырастет на 4,4 миллиарда рублей и превысит 33 миллиарда рублей. Особое внимание уделят профосмотрам и диспансеризации, в 2024 году обследования смогут пройти 390 тысяч ямальцев, это на 60 тысяч человек больше, чем в текущем году», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО в официальном telegram-канале.

Около трех миллиардов рублей будет направлено на оказание помощи пациентам с онкологией. Продолжатся работы по выявлению раковых заболеваний на ранних стадиях, увеличатся объемы исследований и терапии.

Ранее URA.RU сообщило, что депутаты регионального Заксобрания приняли основной бюджет ЯНАО. Он социально ориентирован и сбалансирован.

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Депутаты Законодательного собрания ЯНАО приняли бюджет окружного фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), который в 2024 году будет увеличен на 4,4 миллиарда рублей. В том числе увеличиваются расходы на диспансеризацию населения, сообщает пресс-служба окружного парламента. «Бюджет ямальской системы ОМС в 2024 году вырастет на 4,4 миллиарда рублей и превысит 33 миллиарда рублей. Особое внимание уделят профосмотрам и диспансеризации, в 2024 году обследования смогут пройти 390 тысяч ямальцев, это на 60 тысяч человек больше, чем в текущем году», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО в официальном telegram-канале. Около трех миллиардов рублей будет направлено на оказание помощи пациентам с онкологией. Продолжатся работы по выявлению раковых заболеваний на ранних стадиях, увеличатся объемы исследований и терапии. Ранее URA.RU сообщило, что депутаты регионального Заксобрания приняли основной бюджет ЯНАО. Он социально ориентирован и сбалансирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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