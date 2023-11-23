В Копейске массово эвакуировали школы

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, днем 23 ноября массово эвакуировали больше десятка школ. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Поступили сигналы о нахождении якобы опасных предметов. Сотрудниками правоохранительных органов проведены обследования. Никаких подозрительных или представляющих опасность предметов обнаружено не было», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Об эвакуации школ Копейска №1, 4, 5, 9, 13, 42, 43, 44, 45, 48, 49 сообщили местные жители в соцсетях. По данным источника URA.RU, в одну из школ Копейска пришло электронное письмо с угрозами. В остальные образовательные учреждения данное сообщение поступило рассылкой.
Ранее в Копейске уже эвакуировали несколько школ. Никаких подозрительных предметов экстренные службы не обнаружили.
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