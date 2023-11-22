22 ноября 2023

Бастрыкин взял на контроль дело с мигрантом, который напал на женщину в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Дело на контроле в центральном аппарате СК Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СК в ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело на таксиста в Сургуте, который выкинул женщину из автомобиля. Об этом сообщает официальный telegram-канал федерального ведомства «Следком»

«В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте уроженец иностранного государства, оказывая услуги по перевозке пассажиров, вступил в конфликт с женщиной, применив в отношении нее физическую силу. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале.

Бастрыкин также поручил представить ему доклад о ходе и результатах расследования. Дело на контроле в центральном аппарате СК России.

Ранее власти Сургута сделали заявление об инциденте с мигрантом и пассажиркой. В городской администрации рассказали, что конфликт произошел из-за личных разногласий и не имеет национальной подоплеки.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СК в ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело на таксиста в Сургуте, который выкинул женщину из автомобиля. Об этом сообщает официальный telegram-канал федерального ведомства «Следком» «В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте уроженец иностранного государства, оказывая услуги по перевозке пассажиров, вступил в конфликт с женщиной, применив в отношении нее физическую силу. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Бастрыкин также поручил представить ему доклад о ходе и результатах расследования. Дело на контроле в центральном аппарате СК России. Ранее власти Сургута сделали заявление об инциденте с мигрантом и пассажиркой. В городской администрации рассказали, что конфликт произошел из-за личных разногласий и не имеет национальной подоплеки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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