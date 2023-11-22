Бастрыкин взял на контроль дело с мигрантом, который напал на женщину в Сургуте

23 ноября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Дело на контроле в центральном аппарате СК Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СК в ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело на таксиста в Сургуте, который выкинул женщину из автомобиля. Об этом сообщает официальный telegram-канал федерального ведомства «Следком» «В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте уроженец иностранного государства, оказывая услуги по перевозке пассажиров, вступил в конфликт с женщиной, применив в отношении нее физическую силу. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Бастрыкин также поручил представить ему доклад о ходе и результатах расследования. Дело на контроле в центральном аппарате СК России. Ранее власти Сургута сделали заявление об инциденте с мигрантом и пассажиркой. В городской администрации рассказали, что конфликт произошел из-за личных разногласий и не имеет национальной подоплеки.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СК в ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело на таксиста в Сургуте, который выкинул женщину из автомобиля. Об этом сообщает официальный telegram-канал федерального ведомства «Следком» «В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте уроженец иностранного государства, оказывая услуги по перевозке пассажиров, вступил в конфликт с женщиной, применив в отношении нее физическую силу. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Бастрыкин также поручил представить ему доклад о ходе и результатах расследования. Дело на контроле в центральном аппарате СК России. Ранее власти Сургута сделали заявление об инциденте с мигрантом и пассажиркой. В городской администрации рассказали, что конфликт произошел из-за личных разногласий и не имеет национальной подоплеки.