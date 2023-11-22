22 ноября 2023

Власти Сургута сделали заявление об инциденте с мигрантом, который выкинул пассажирку из такси

Власти Сургута пояснили причины конфликта между таксистом и пассажиркой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слободской Владимир. Челябинск, микрофон, трансляция
Власти заявили, что конфликт между водителем такси и пассажиркой произошел из-за личных разногласий Фото:

Власти Сургута заявили, что конфликт между водителем такси, который выбросил пассажирку из машины, произошел из-за личных разногласий и не усматривают в нем признаков межнациональной розни. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.

«На данный момент можно подтвердить, что инцидент произошел в Сургуте, личности участников происшествия установлены. Предварительно причиной конфликта стали разногласия личного характера, межнациональные составляющие в этом конфликте не усматриваются», — подчеркнули в департаменте массовых коммуникаций.

По информации от властей таксист родом из Киргизии, гражданство РФ он получил 16 лет назад. С 2017 года мужчина живет в Сургуте. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU писало, что силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину за сделанное замечание. Водитель дал объяснения по инциденту.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Сургута заявили, что конфликт между водителем такси, который выбросил пассажирку из машины, произошел из-за личных разногласий и не усматривают в нем признаков межнациональной розни. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «На данный момент можно подтвердить, что инцидент произошел в Сургуте, личности участников происшествия установлены. Предварительно причиной конфликта стали разногласия личного характера, межнациональные составляющие в этом конфликте не усматриваются», — подчеркнули в департаменте массовых коммуникаций. По информации от властей таксист родом из Киргизии, гражданство РФ он получил 16 лет назад. С 2017 года мужчина живет в Сургуте. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину за сделанное замечание. Водитель дал объяснения по инциденту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...