Власти Сургута сделали заявление об инциденте с мигрантом, который выкинул пассажирку из такси

Власти Сургута пояснили причины конфликта между таксистом и пассажиркой

23 ноября 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Власти заявили, что конфликт между водителем такси и пассажиркой произошел из-за личных разногласий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Сургута заявили, что конфликт между водителем такси, который выбросил пассажирку из машины, произошел из-за личных разногласий и не усматривают в нем признаков межнациональной розни. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «На данный момент можно подтвердить, что инцидент произошел в Сургуте, личности участников происшествия установлены. Предварительно причиной конфликта стали разногласия личного характера, межнациональные составляющие в этом конфликте не усматриваются», — подчеркнули в департаменте массовых коммуникаций. По информации от властей таксист родом из Киргизии, гражданство РФ он получил 16 лет назад. С 2017 года мужчина живет в Сургуте. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину за сделанное замечание. Водитель дал объяснения по инциденту.

Власти Сургута заявили, что конфликт между водителем такси, который выбросил пассажирку из машины, произошел из-за личных разногласий и не усматривают в нем признаков межнациональной розни. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации. «На данный момент можно подтвердить, что инцидент произошел в Сургуте, личности участников происшествия установлены. Предварительно причиной конфликта стали разногласия личного характера, межнациональные составляющие в этом конфликте не усматриваются», — подчеркнули в департаменте массовых коммуникаций. По информации от властей таксист родом из Киргизии, гражданство РФ он получил 16 лет назад. С 2017 года мужчина живет в Сургуте. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU писало, что силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину за сделанное замечание. Водитель дал объяснения по инциденту.