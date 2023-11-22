Власти Сургута сделали заявление об инциденте с мигрантом, который выкинул пассажирку из такси

Власти Сургута заявили, что конфликт между водителем такси, который выбросил пассажирку из машины, произошел из-за личных разногласий и не усматривают в нем признаков межнациональной розни. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций городской администрации.
«На данный момент можно подтвердить, что инцидент произошел в Сургуте, личности участников происшествия установлены. Предварительно причиной конфликта стали разногласия личного характера, межнациональные составляющие в этом конфликте не усматриваются», — подчеркнули в департаменте массовых коммуникаций.
По информации от властей таксист родом из Киргизии, гражданство РФ он получил 16 лет назад. С 2017 года мужчина живет в Сургуте. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU писало, что силовики устроили проверку из-за таксиста, который в Сургуте выкинул из автомобиля женщину за сделанное замечание. Водитель дал объяснения по инциденту.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.