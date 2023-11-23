Мэрия заберет у челябинцев земли и квартиры, после чего снесет старый дом. Фото

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Дома по программе реновации. Екатеринбург, аварийный дом, серп и молот, балкон, ветхое жилье, старые балконы, реновация, советский герб
Сносу подлежит дом, знакомый многим челябинцам Фото:

Мэрия Челябинска изымет у собственников многоквартирного аварийного дома доли земельного участка и квартиры, после чего снесет ветхое здание. Объект расположен на углу двух проспектов — Комсомольского и Свердловского, его знают многие челябинцы. Информация об этом размещена на сайте администрации.

«Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на подлежащий образованию земельный участок площадью 1884 квадратных метров по Свердловскому проспекту дом № 6 для муниципальных нужд. Помимо этого, изъять у собственников жилые помещения в многоквартирном доме», — сообщается в распоряжении на сайте.

Многоквартирный четырехэтажный дом, который находится на Свердловском проспекте, был построен в 30-х годах, долгое время здание не признавали аварийным. В здании рушились потолки, несколько лет его не принимала на себя ни одна управляющая компания.

Согласно документации, аварийный дом планируется снести в ближайшее время. Доли земельного участка, комнаты и квартиры в вышеуказанном здании власти заберут для муниципальных нужд.

Многоквартирный четырехэтажный дом, который находится на Свердловском проспекте, был построен в 30-х годах
Многоквартирный четырехэтажный дом, который находится на Свердловском проспекте, был построен в 30-х годах
Фото:
Долгое время здание не признавали аварийным
Долгое время здание не признавали аварийным
Фото:

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Мэрия Челябинска изымет у собственников многоквартирного аварийного дома доли земельного участка и квартиры, после чего снесет ветхое здание. Объект расположен на углу двух проспектов — Комсомольского и Свердловского, его знают многие челябинцы. Информация об этом размещена на сайте администрации. «Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на подлежащий образованию земельный участок площадью 1884 квадратных метров по Свердловскому проспекту дом № 6 для муниципальных нужд. Помимо этого, изъять у собственников жилые помещения в многоквартирном доме», — сообщается в распоряжении на сайте. Многоквартирный четырехэтажный дом, который находится на Свердловском проспекте, был построен в 30-х годах, долгое время здание не признавали аварийным. В здании рушились потолки, несколько лет его не принимала на себя ни одна управляющая компания. Согласно документации, аварийный дом планируется снести в ближайшее время. Доли земельного участка, комнаты и квартиры в вышеуказанном здании власти заберут для муниципальных нужд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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