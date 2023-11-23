В челябинском районе выберут главу из четырех кандидатов

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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, избирательный участок, голосование
Депутаты выберут главу Еткульского района 29 ноября тайным голосованием Фото:

К выборам главы Еткульского района (Челябинская область) допущены все четыре кандидата, претендовавшие на эту должность. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в конкурсной комиссии.

«Решением конкурсной комиссии допущены к участию в выборах главы Еткульского муниципального района четыре человека. Это начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина и действующий глава района Юрий Кузьменков», — сообщили в комиссии.

Заседание конкурсной комиссии прошло 23 ноября. Согласно положению о выборах главы, комиссия должна допустить до выборов не менее двух претендентов. Однако комиссия пришла к выводу, что каждый из четверых имеет все необходимые знания, умения и навыки, чтобы возглавить район.

Из четверых претендентов 29 ноября депутаты районного собрания депутатов выберут главу Еткульского района сроком на пять лет. Пункт об избрании главы уже внесен в повестку заседания собрания депутатов.

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К выборам главы Еткульского района (Челябинская область) допущены все четыре кандидата, претендовавшие на эту должность. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в конкурсной комиссии. «Решением конкурсной комиссии допущены к участию в выборах главы Еткульского муниципального района четыре человека. Это начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина и действующий глава района Юрий Кузьменков», — сообщили в комиссии. Заседание конкурсной комиссии прошло 23 ноября. Согласно положению о выборах главы, комиссия должна допустить до выборов не менее двух претендентов. Однако комиссия пришла к выводу, что каждый из четверых имеет все необходимые знания, умения и навыки, чтобы возглавить район. Из четверых претендентов 29 ноября депутаты районного собрания депутатов выберут главу Еткульского района сроком на пять лет. Пункт об избрании главы уже внесен в повестку заседания собрания депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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