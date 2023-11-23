В челябинском районе выберут главу из четырех кандидатов

Депутаты выберут главу Еткульского района 29 ноября тайным голосованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К выборам главы Еткульского района (Челябинская область) допущены все четыре кандидата, претендовавшие на эту должность. Об этом URA.RU 23 ноября сообщили в конкурсной комиссии.

«Решением конкурсной комиссии допущены к участию в выборах главы Еткульского муниципального района четыре человека. Это начальник районного управления соцзащиты Валерий Буров, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина и действующий глава района Юрий Кузьменков», — сообщили в комиссии.

Заседание конкурсной комиссии прошло 23 ноября. Согласно положению о выборах главы, комиссия должна допустить до выборов не менее двух претендентов. Однако комиссия пришла к выводу, что каждый из четверых имеет все необходимые знания, умения и навыки, чтобы возглавить район.

Из четверых претендентов 29 ноября депутаты районного собрания депутатов выберут главу Еткульского района сроком на пять лет. Пункт об избрании главы уже внесен в повестку заседания собрания депутатов.